تفتيح البشرة السمراء بهذه الاقنعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 12:28 مساءً - تعتبر وسائل التجميل الطبيعيّة المكوّنة من الخضار والفواكه وسيلة آمنة لـ تفتيح البشرة السمراء وتبييضها، كما لا تنتج عنها الحساسيّة بعكس المستحضرات التي تدخل في تركيبها موادّ كيماويّة وصناعيّة، والتي لا تتناسب مع كلّ أنواع البشرة كالدهنيّة، الجافّة والعاديّة.



نقدّم لكِ الوصفات المختبرة لـ تفتيح البشرة السمراء ، ولكن يجب تنظيف الوجه والرقبة جيّداً بالماء الفاتر وماء الورد وتجفيفهما قبل القيام بعمل القناع:





أوّلاً: قناع دقيق اللّوز الناعم



المكوّنات:



- 3 ملاعق كبيرة من دقيق اللّوز الناعم.

- 5 ملاعق كبيرة من اللّبن الدافئ.



الطريقة:



تخلط المكوّنات حتى تتكوّن عجينة قابلة للفرد، يتمّ فردها على الوجه والرقبة لمدّة 15 دقيقة، ثمّ تزال بالماء الفاتر.





ثانياً: قناع زهر البيلسان



المكوّنات:



3 ملاعق كبيرة من منقوع زهر البيلسان تجدينه لدى العطار.

3 ملاعق كبيرة من دقيق اللّوز.



الطريقة:



يمكن الحصول على المنقوع باستخدام قبضة من الزهور مع ربع لتر ماء مغليّ، ثمّ يصفّى المنقوع وتؤخذ منه 3 ملاعق كبيرة تضاف إلى 3 ملاعق كبيرة من دقيق اللّوز حتى تتكوّن لديكِ عجينة قابلة للفرد، يتمّ فردها على بشرة الوجه.

ويمكن إزالة هذا القناع باستخدام مغليّ زهور البيلسان الدافئ، ثمّ غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه.



ثالثاً: قناع اللّبن بالدقيق الذي يستخدم لتبييض البشرة العاديّة غير الحسّاسة



المكوّنات:



3 ملاعق من الدقيق.

كميّة مناسبة من اللّبن الطازج.

ملعقة صغيرة من الأوكسجين.

عصير ليمونة واحدة.



الطريقة:



تخلط هذه المكوّنات حتى تتكوّن عجينة ليّنة يتمّ وضعها على البشرة، ثمّ يترك هذا القناع على البشرة لمدّة 20 دقيقة ويزال بالماء الدافئ.

للوجه أيضاً: ملعقة من الملح الخشن + نصف ليمونة+ ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

تبلّل أطراف الأصابع بالخليط، ويدهن الوجه به بعيداً عن منطقة العينين.



كرري استعمال هذه الخلطات أسبوعياً وستحصلين على أفضل نتيجة لـ تفتيح البشرة السمراء

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