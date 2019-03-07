ماسك طبيعي للوجه لتنظيف البشرة وتفتيح لونها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 12:28 مساءً - يعد ماسك الوجه من أهم الخطوات الضرورية في روتين العناية بالبشرة، فهو كفيل بتنظيف البشرة من الشوائب وتقشيرها وإزالة الشوائب والجلد الميت، إضافة الى أنه يعمل على تفتيح لون البشرة وجعلها مشرقة ومتوهجة. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك طريقة تحضير أفضل ماسك للوجه لتنظيف البشرة وتفتيح لونها.



ماسك السكر والعسل

اخلطي ملعقة صغيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من العسل، وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك من مع تدليكها لبضع دقائق بحركات دائرية بأطراف أصابعك، وذلك لإزالة الشوائب والجلد الميت عن سطح البشرة. من ثم، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه أولاً بالماء الفاتر، ومن ثم الماء البارد. واحرصي بعدها على ترطيب بشرة وجهك منعاً لإصابتها بالجفاف.



ماسك السكر وزيت الزيتون

امزجي ملعقتين صغيرتين من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي. من ثم، دلكي بشرة وجهك بالخليط بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى، وذلك لمدة خمس دقائق. على أن تنظفي وجهك جيداً بعدها وتشطفيه بالماء الدافئ وتعملين على ترطيبه بالكريم المرطب خاصتك.



ماسك السكر وزيت جوز الهند

امزجي ملعقة صغيرة من السكر وبضع قطرات من زيت جوز الهند ورشة فانيليا الى أن تصبح متجانسة. دلّكي وجهك بالمزيج بحركات دائرية لبضع دقائق. اتركي المزيج على وجهك لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول وشطفيه بالمياه الدافئة.

تابعي أيضاً

أكلات تجعل بشرتك صحية ولامعة.. جربيها

أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة

ما هو القناع الأزرق الشهير ولماذا تحتاجه بشرتنا؟