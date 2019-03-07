أبرز مستحضرات الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 12:28 مساءً - احتفالاً بموسم الربيع، ونظراً لأولوياتك الجمالية التي لا يمكن غض النظر عنها... يمكنك متابعة أبرز المستحضرات التي طرحتها الماركات العالمية واختيار ما ينقصك منها :



ملمع شفاه " ليب كير من بوبي براون" Bobbi Brown Lip care

قلم متعدد الإستعمال " بوم إيسانشيل مالتي يوز غلو ستيك من شانيل " CHANEL Baume Essentiel Multi-Use Glow Stick

مرطب شفاه " ليب غلو تو ذا ماكس من ديور " Dior Lip Glow To The Max

بلاش " ميتيوريت هايلايتر ديو من غيرلان " Guerlain Météorites Highlighter Duo

كريم أساس" فلاوليس ليميور رادينس بيرفكتينغ فونديشين من لورا ميرسيه " Laura Mercier Flawless Lumière Radiance-Perfecting Foundation تابعي أيضاً: أفضل ماسكات سريعة المفعول للبشرة الدهنية مكونان طبيعيان يعيدان الشباب والإشراقة الى عينيك افضل مقشر للوجه...نتائج مذهلة

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