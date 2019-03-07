نجمات لا يتخلين عن الشعر الطويل.. فمن الأجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 12:28 مساءً - بالرغم من أن صيحة الشعر القصير هيمنت بشكل قوي على تسريحات النجمات هذا العام، إلا أنه مازال هناك الكثير منهن لم يتخلين عن الشعر الطويل، الذي مازال محتفظا ببريقه وجماله، إليك هؤلاء النجمات لتختاري من بينهن الأفضل.

منذ ظهورها على الساحة الفنية ومازالت نجمة ستار أكاديمي ميرهان حسين بالشعر الأسود الطويل، الذي يناسب ملامحها الشرقية مع عينيها السوداوين وحواجبها الثقيلة، مع لمسة متدرجة تضيف لشعرها كثافة.

أما النجمة اللبنانية نادين نجيم، فبين الحين والآخر تختار قصات الشعر القصير، إلا أنها تعود سريعا للوك بالشعر الطويل مثلما شاهدناها بآخر إطلالاتها بتسريحة الريترو الكلاسيكية، التي اختارت فيها الشعر على جنب، للمسة أكثر كلاسيكية مع الفساتين المخملية.

كما تعتمد المذيعة سالي عبد السلام الشعر الطويل، ولم تتخل عنه قط أو تغير لونه الأسود، وكثيرا ما تتركه منسدلا للوراء مع الغرة الطويلة، أو تعتمد إكسسوارات الشعر بمختلف أشكالها، أو كالتسريحة التي اخترناها بذيل الحصان المرفوع.

تسريحة ذيل الحصان هي الأمثل مع الشعر الطويل، كالتي اعتمدتها الفنانة نور الغندور مع الشعر المرفوع وبعض الخصلات المتناثرة على كلا الجانبين، والتي تناسب الصبايا صاحبات الوجه النحيف مع عظمة الخدود البارزة.

مع الشعر الذهبي الأشقر بالخصلات المتدرجة ما بين البلاتينوم والشوكلاته والعسلي، تعتمد النجمة اللبنانية نوال الزغبي الشعر الطويل، وكثيرا ما تختاره مع الفرق من المنتصف، أو تختار تسريحات رفع للشعر، كما أن هذا اللون هو من الدرجات المميزة والدارجة بقوة هذا الشتاء.

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