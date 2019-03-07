إطلاق أول منصة إلكترونية لدعم السيدات.. في يوم المرأة العالمي

تزامنا مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي تنطلق "إكسبيها"، وهي منصة إلكترونية لدعم السيدات والفتيات في بدء مشاريعها، خلال يوم الجمعة الموافق 8 مارس.

ويعتبر "إكسبيها" أول موقع إلكتروني في مصر والوطن العربي يقدم نصائح وأفكار مبتكرة يمكن أن تتبعها السيدات اللاتي ترغبن في تأسيس مشاريعهن الخاصة أو التوسع فيها.

وتقول يسرا الشرقاوي، مؤسسة المشروع أن الموقع الإلكتروني سيعرض أيضًا قصص نجاح لرائدات أعمال مصريات وعربيات ومقالات عن الإدارة والتسويق والمبيعات واختيار فريق العمل، وغيرها لمساعدة السيدات اللاتي ترغبن في بدء مشاريعهن، أو اللاتي لديهن مشاريعهن الخاصة بالفعل ويريدن إنجاحها.

وأضافت: "عندنا حلم، إن كل ست أو بنت تقدر تشتغل وتعمل لنفسها مصدر رزق علشان تبقى مستقلة مادياً".

وتقدم منصة "إكسبيها"، ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات عدة كالطبخ والخياطة وتصميم الإكسسورات والملابس وتنظيم الأفراح والمكياج، وغيرها لمساعدة السيدات في التعلم والاستفادة من ذلك في تكوين مصدر رزق لهن.

وتابعت: "علشان كدة بدأنا مشروع إكسبيها، علشان نساعد الستات دي في إنهم يحققوا استقلالهم المادي ويقدروا يبدأوا مشاريعهم وكمان نوجههم إزاي ينجحوها".

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016 أن نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل بلغت 22.9% من إجمالى قوة العمل من سن (15 – 64) سنة، وتمثل تلك النسبة حوالي ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلـغ 73.4%.

وتبلغ نسبة الأمية للإناث حوالي 33.5 % في مقابل 18.5% للذكور، وارتفعت معدلات البطالة للإناث من 22.7% عام 2011 إلى 24.2% عام 2013، بينما سجل 8.9% للذكور عام 2011، 9.8% عام 2013.

​