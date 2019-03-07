"قومي المرأة" بقنا يناقش مشكلات المرأة المصرية

استكمالًا لليوم الخامس على التوالي لاحتفالات المجلس القومي للمراة بجميع المحافظات بمناسبة مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، واصل فرع المجلس بمحافظة قنا أنشطته، حيث نظم الفرع ندوة عن دور الفتاة في المجتمع بمدرسة أبو الحسن الإبتدائية بقنا.

وتم استعراض تاريخ المرأة المصرية خلال 100 عام من خلال تقديم عرض مسرحي قصير لمجموعة من طالبات المرحلة الإبتدائية، بحضور ممثلي قصر ثقافة الطفل، وطالبات من الجامعة، وهيئة التدريس ومدير المدرسة.

وتضمنت الندوة تعريف الطالبات بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، بالإضافة لتنظيم الفرع حملة "طرق الأبواب والمرأة المصرية أصل الحكاية"، بديوان عمدة قرية الكرنك بمركز أبو تشت.

واستهدفت حوالي 2600 سيدة، وتم توضيح رسائل الحملة ودور المجلس في النهوض بأوضاع المرأة المصرية، بالإضافة لتسجيل بعض المشكلات التي تعوق المرأة وأسرتها بالقرية.

وعلى هامش الحملة تم التنسيق مع وزارة الصحة لوجود سيارة متنقلة لحملة 100مليون صحة، وجارى التنسيق مع الوزارة لزيادة عدد العربات في قرية الكرنك المتنقلة لتسهيل وتخفيف العبء على المواطنين.

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