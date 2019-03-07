"القومي للمراة" يعقد لقاء لنبذ العنف ضد النساء بكفر الشيخ

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، ضمن فعاليات اللقاءات الموسعة، تحت عنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية"، لقاءًا موسعاً عن "نبذ العنف ضد المرأة وأضرار الزواج المبكر للفتاة"، بمدرسة الثانوية بنات القديمة.

وبلغ عدد الحضور حوالي 100 طالبة، وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مكانة المرأة في الإسلام، ومفهوم العنف وأشكاله والأسباب التي تؤدي لذلك، وأضرار الزواج المبكر للفتيات القاصرات، وأضرار ختان الإناث، ودور المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس ووسائل الاتصال بالمكتب، وكيفية تلقي شكاوى المرأة.

وفي نهاية اللقاء تم استعراض تاريخ المرأة المصرية في مائة عام، وقام فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ باستكمال فعاليات حملة طرق الأبواب في قرية محلة القصب وقرية الحمرا.

واستهدفت الحملة 1800 سيدة، تم خلالها التوعية بأنشطة وأهداف المجلس القومي للمرأة، والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة، وتم التعريف برسائل الحملة مع السيدات.

وتم استكمال فعاليات حملة "لأني رجل"، في قرية مسير، والتي استهدفت 500 شاب تم خلالها التوعية بأنشطة وأهداف المجلس القومي للمرأة، وتم التعريف برسائل الحملة مع الشباب.

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