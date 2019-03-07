لإطلالة ربيعية مغرية .. مجموعة من أحمر الشفاه بألوان رقيقة طبيعية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يعتبر أحمر الشفاه العاري بالظلال الطبيعية من أكثر اتجاهات أحمر الشفاه انتشارا في الماضي والحاضر فهذا النوع من أحمر الشفاه يمنحك إطلالة جميلة ندية منعشة تناسب فصل الربيع، وإليك أفضل الأنواع.

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