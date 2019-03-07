ساندرا بولوك تتألّق بسترة سوداء فوق بنطال مِن الجينز

أمضت الممثلة الأميركية ساندرا بولوك، عطلة نهاية أسبوع طويلة في ولاية لويزيانا الأميركية، إذ احتفلت بمهرجان "ماردي غرا" السنوي، مع طفليها وصديقها المصوّر برايان راندال، إلا أن الممثلة الشهيرة كانت في طريقها للعودة إلى موطنها هي وعائلتها الثلاثاء، إذ شُوهدوا عند وصولهم إلى مطار لويس أرمسترونغ الدولي في مدينة نيو أورلينز.

وظهرت ممثلة فيلم "بيرد بوكس" البالغة من العمر 54 عاما، بإطلالة مثالية وأنيقة، إذ التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور لها ولعائلتها أثناء وصولها إلى المطار وسيرها من خلال ممرات الصعود إلى الطائرة، إذ كانت ساندرا مرتدية سترة سوداء طويلة فوق بنطال من الجينز وبلوزة سوداء مع قميص مقلم في الأسفل.

رغم أنها معروفة عالميا تمكنك النجمة من إخفاء وجهها بواسطة نظارات شمسية مستديرة حتى لا يتعرف عليها أحد، وعززت بولوك مظهرها بالمكياج الناعم وتصفيف شعرها بشكل مستقيم، وأضافت حقيبة صغيرة مرصعة بالخرز الذهبي، وانتعلت زوجا من الأحذية الرياضية من ماركة "New Balance".

وأمسكت الممثلة العالمية ابنتها ليلى البالغة من العمر 7 أعوام بيدها، بينما كان صديقها راندال يراقب عن كثب ابنها لويس ذا التسعة أعوام حيث مروا من خلال الفحص الأمني ثم توجهوا إلى طائراتهم.

بدأت بولوك وراندال تواعدهما في عام 2015، وظهر الاثنان مؤخرا إلى جانب جنيفر أنيستون لحضور حفلة عيد ميلادها الخمسين في فندق صن سيت تاور في ويست هوليوود في 9 فبراير/ شباط، وقبل ارتباطها بالمصور الشهير تزوّجت ساندرا من مالك متجر الدراجات النارية جيسي جيمس بين عامي 2005 و2010.

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