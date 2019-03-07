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انت الان تتابع تفاصيل خبر تشاملجا.. أكبر جوامع تركيا يفتتح أبوابه بأول أذان فجر والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 09:47 صباحاً - رُفع اليوم الخميس أول أذان فجر من جامع تشاملجا، أكبر المساجد في تاريخ الجمهورية التركية، وهو ما يوافق الأول من شهر رجب في السنة الهجرية 1440.
وافتُتح المسجد، اليوم، للمصلين بعد 6 سنوات من العمل على إنشائه على الطراز العثماني الشهير بقبابه.
ويتسع المسجد الذي يضم متحفاً، ومعرضاً فنياً، ومكتبة، وقاعة مؤتمرات، وموقفاً للسيارات، وغيرها من المواصفات الجديدة، لـ63 ألف مصلٍّ.
وتعانق مآذن جامع تشاملجا سماء إسطنبول، وتطل شرفاته ونوافذه على أجزاء واسعة من المدينة، وهو أكبر الورشات العمرانية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد أشرفت رئاسة الجمهورية على بناء هذا المسجد الضخم الأكبر في تاريخ تركيا الحديثة، والذي أثار جدلاً كبيراً في البلاد.
وزاد من جمال المسجد النقوش التي رُسمت على جدرانه، بالإضافة إلى المنبر ذي الأدراج والمنبر الرخامي المميز، والأبواب الخشبية العملاقة.
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. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyfendinin Himayeleri İle 29 Mart 2013 te Hafriyat Çalışmasına Başlanan 6 Ağustos 2013 te Resmî Temel Atma Merasimi ile Başlanan ve Bugünlere Geldiğimiz 7-03-2019 Perşembe Sabahı Açılacak Olan Asrın Mührü, Sanatın,Dostlukların, Birlik ve Beraberliğin Sevgi ,nin Şefkat,in Hoşgörü,nün Tevazu,nun Nezaket,in Alçak Gönüllülerin, Kardeşliğin Ortak Noktası ile Duaların Buluşacağı Camilerimize Bir Yenisi Daha Ekleniyor. 7 Mart 2019 Perşembe Sabahı Tarihe Not Düşmek Üzere İlklerin Yaşanacağı Selalarla ve Ezanlarla İlk Namazın Kılınıp Dualarla Açılacağı Gün Tüm Halkımızın Namazlarını Eda Edeceği Yapılacak dualar da Sizlerinde “Amin ”lerinizin olması temennisi ile 🕌🕌🕌 2015 Nisan Ayından İtibaren güzide ekip arkadaşlar olarak tozunu toprağını havasını yuttuğumuz büyük bir özveri ve keyifle bizleri bugüne gelmemizi sağlayan çok değerli büyüğümüz Sn @kulunkergin beyfendiye ve tüm güzide ekip arkadaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Burada çalışmaktan büyük keyif aldığım ve Bizlere Bugünleri Gösteren Rabbime hamd olsun Bu gururu hepimiz yaşıyoruz Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Camisinin Açılışını Heyecanla Gün Sayıyoruz İslamın İstanbul’a Vurduğu Mührü , Selçuklu,Osmanlı ve Modern Mimari Sanatının Buluştuğu Asrın Mührünün İçinde Buluşmak Üzere. . . @rterdogan @tcbestepe @tcicisleri @suleyman_soylu @uskudarbld @binalibaskanibb @kulunkergin @_saimeguler @tckulturturizm @hasandogantr @diyanettv @trt @trthaber @tvahaber @diyanethbr @murataydintr @istanbulbuyuksehirbld @fatihbelediye @kultur_istanbul @kulliyeler @iktm34 @ba_yildirim @vakifbankkulturyayinlari @hilmiturkmen34 @eziskenderoglu @metin.kulunk @mevlutcavusoglu @mkurumcsb @ferhatesnek @akparti @mstfa_celebi #cemilsahin #_saimeguler #travellingthroughtheworld #instagram #earth_deluxe #fantastic_earth #naturegeography #wonderful_places #earthpix #nature #awesomeearth #awesome_earthpix #canonusa #awesomeglobe #earth_shotz #wu_japan #earthofficial #moodygrams #Photographer #insta_global #nationaldestinations #beautifuldestinations #ourplanetdaily #Landscape #architecture #photooftheday #likesforlikes #instalike #landacape #picoftheday
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. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyfendinin Himayeleri İle 29 Mart 2013 te Hafriyat Çalışmasına Başlanan 6 Ağustos 2013 te Resmî Temel Atma Merasimi ile Başlanan ve Bugünlere Geldiğimiz 7-03-2019 Perşembe Sabahı Açılacak Olan Asrın Mührü, Sanatın,Dostlukların, Birlik ve Beraberliğin Sevgi ,nin Şefkat,in Hoşgörü,nün Tevazu,nun Nezaket,in Alçak Gönüllülerin, Kardeşliğin Ortak Noktası ile Duaların Buluşacağı Camilerimize Bir Yenisi Daha Ekleniyor. 7 Mart 2019 Perşembe Sabahı Tarihe Not Düşmek Üzere İlklerin Yaşanacağı Selalarla ve Ezanlarla İlk Namazın Kılınıp Dualarla Açılacağı Gün Tüm Halkımızın Namazlarını Eda Edeceği Yapılacak dualar da Sizlerinde “Amin ”lerinizin olması temennisi ile 🕌🕌🕌 2015 Nisan Ayından İtibaren güzide ekip arkadaşlar olarak tozunu toprağını havasını yuttuğumuz büyük bir özveri ve keyifle bizleri bugüne gelmemizi sağlayan çok değerli büyüğümüz Sn @kulunkergin beyfendiye ve tüm güzide ekip arkadaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Burada çalışmaktan büyük keyif aldığım ve Bizlere Bugünleri Gösteren Rabbime hamd olsun Bu gururu hepimiz yaşıyoruz Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Camisinin Açılışını Heyecanla Gün Sayıyoruz İslamın İstanbul’a Vurduğu Mührü , Selçuklu,Osmanlı ve Modern Mimari Sanatının Buluştuğu Asrın Mührünün İçinde Buluşmak Üzere. . . @rterdogan @tcbestepe @tcicisleri @suleyman_soylu @uskudarbld @binalibaskanibb @kulunkergin @_saimeguler @tckulturturizm @hasandogantr @diyanettv @trt @trthaber @tvahaber @diyanethbr @murataydintr @istanbulbuyuksehirbld @fatihbelediye @kultur_istanbul @kulliyeler @iktm34 @ba_yildirim @vakifbankkulturyayinlari @hilmiturkmen34 @eziskenderoglu @metin.kulunk @mevlutcavusoglu @mkurumcsb @ferhatesnek @akparti @mstfa_celebi #cemilsahin #_saimeguler #travellingthroughtheworld #instagram #earth_deluxe #fantastic_earth #naturegeography #wonderful_places #earthpix #nature #awesomeearth #awesome_earthpix #canonusa #awesomeglobe #earth_shotz #wu_japan #earthofficial #moodygrams #Photographer #insta_global #nationaldestinations #beautifuldestinations #ourplanetdaily #Landscape #architecture #photooftheday #likesforlikes #instalike #landacape #picofthedayView this post on Instagram
. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyfendinin Himayeleri İle 29 Mart 2013 te Hafriyat Çalışmasına Başlanan 6 Ağustos 2013 te Resmî Temel Atma Merasimi ile Başlanan ve Bugünlere Geldiğimiz 7-03-2019 Perşembe Sabahı Açılacak Olan Asrın Mührü, Sanatın,Dostlukların, Birlik ve Beraberliğin Sevgi ,nin Şefkat,in Hoşgörü,nün Tevazu,nun Nezaket,in Alçak Gönüllülerin, Kardeşliğin Ortak Noktası ile Duaların Buluşacağı Camilerimize Bir Yenisi Daha Ekleniyor. 7 Mart 2019 Perşembe Sabahı Tarihe Not Düşmek Üzere İlklerin Yaşanacağı Selalarla ve Ezanlarla İlk Namazın Kılınıp Dualarla Açılacağı Gün Tüm Halkımızın Namazlarını Eda Edeceği Yapılacak dualar da Sizlerinde “Amin ”lerinizin olması temennisi ile 🕌🕌🕌 2015 Nisan Ayından İtibaren güzide ekip arkadaşlar olarak tozunu toprağını havasını yuttuğumuz büyük bir özveri ve keyifle bizleri bugüne gelmemizi sağlayan çok değerli büyüğümüz Sn @kulunkergin beyfendiye ve tüm güzide ekip arkadaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Burada çalışmaktan büyük keyif aldığım ve Bizlere Bugünleri Gösteren Rabbime hamd olsun Bu gururu hepimiz yaşıyoruz Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Camisinin Açılışını Heyecanla Gün Sayıyoruz İslamın İstanbul’a Vurduğu Mührü , Selçuklu,Osmanlı ve Modern Mimari Sanatının Buluştuğu Asrın Mührünün İçinde Buluşmak Üzere. . . @rterdogan @tcbestepe @tcicisleri @suleyman_soylu @uskudarbld @binalibaskanibb @kulunkergin @_saimeguler @tckulturturizm @hasandogantr @diyanettv @trt @trthaber @tvahaber @diyanethbr @murataydintr @istanbulbuyuksehirbld @fatihbelediye @kultur_istanbul @kulliyeler @iktm34 @ba_yildirim @vakifbankkulturyayinlari @hilmiturkmen34 @eziskenderoglu @metin.kulunk @mevlutcavusoglu @mkurumcsb @ferhatesnek @akparti @mstfa_celebi #cemilsahin #_saimeguler #travellingthroughtheworld #instagram #earth_deluxe #fantastic_earth #naturegeography #wonderful_places #earthpix #nature #awesomeearth #awesome_earthpix #canonusa #awesomeglobe #earth_shotz #wu_japan #earthofficial #moodygrams #Photographer #insta_global #nationaldestinations #beautifuldestinations #ourplanetdaily #Landscape #architecture #photooftheday #likesforlikes #instalike #landacape #picofthedayView this post on Instagram
. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyfendinin Himayeleri İle 29 Mart 2013 te Hafriyat Çalışmasına Başlanan 6 Ağustos 2013 te Resmî Temel Atma Merasimi ile Başlanan ve Bugünlere Geldiğimiz 7-03-2019 Perşembe Sabahı Açılacak Olan Asrın Mührü, Sanatın,Dostlukların, Birlik ve Beraberliğin Sevgi ,nin Şefkat,in Hoşgörü,nün Tevazu,nun Nezaket,in Alçak Gönüllülerin, Kardeşliğin Ortak Noktası ile Duaların Buluşacağı Camilerimize Bir Yenisi Daha Ekleniyor. 7 Mart 2019 Perşembe Sabahı Tarihe Not Düşmek Üzere İlklerin Yaşanacağı Selalarla ve Ezanlarla İlk Namazın Kılınıp Dualarla Açılacağı Gün Tüm Halkımızın Namazlarını Eda Edeceği Yapılacak dualar da Sizlerinde “Amin ”lerinizin olması temennisi ile 🕌🕌🕌 2015 Nisan Ayından İtibaren güzide ekip arkadaşlar olarak tozunu toprağını havasını yuttuğumuz büyük bir özveri ve keyifle bizleri bugüne gelmemizi sağlayan çok değerli büyüğümüz Sn @kulunkergin beyfendiye ve tüm güzide ekip arkadaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Burada çalışmaktan büyük keyif aldığım ve Bizlere Bugünleri Gösteren Rabbime hamd olsun Bu gururu hepimiz yaşıyoruz Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Camisinin Açılışını Heyecanla Gün Sayıyoruz İslamın İstanbul’a Vurduğu Mührü , Selçuklu,Osmanlı ve Modern Mimari Sanatının Buluştuğu Asrın Mührünün İçinde Buluşmak Üzere. . . @rterdogan @tcbestepe @tcicisleri @suleyman_soylu @uskudarbld @binalibaskanibb @kulunkergin @_saimeguler @tckulturturizm @hasandogantr @diyanettv @trt @trthaber @tvahaber @diyanethbr @murataydintr @istanbulbuyuksehirbld @fatihbelediye @kultur_istanbul @kulliyeler @iktm34 @ba_yildirim @vakifbankkulturyayinlari @hilmiturkmen34 @eziskenderoglu @metin.kulunk @mevlutcavusoglu @mkurumcsb @ferhatesnek @akparti @mstfa_celebi #cemilsahin #_saimeguler #travellingthroughtheworld #instagram #earth_deluxe #fantastic_earth #naturegeography #wonderful_places #earthpix #nature #awesomeearth #awesome_earthpix #canonusa #awesomeglobe #earth_shotz #wu_japan #earthofficial #moodygrams #Photographer #insta_global #nationaldestinations #beautifuldestinations #ourplanetdaily #Landscape #architecture #photooftheday #likesforlikes #instalike #landacape #picoftheday
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