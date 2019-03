تشاملجا.. أكبر جوامع تركيا يفتتح أبوابه بأول أذان فجر

View this post on Instagram

. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyfendinin Himayeleri İle 29 Mart 2013 te Hafriyat Çalışmasına Başlanan 6 Ağustos 2013 te Resmî Temel Atma Merasimi ile Başlanan ve Bugünlere Geldiğimiz 7-03-2019 Perşembe Sabahı Açılacak Olan Asrın Mührü, Sanatın,Dostlukların, Birlik ve Beraberliğin Sevgi ,nin Şefkat,in Hoşgörü,nün Tevazu,nun Nezaket,in Alçak Gönüllülerin, Kardeşliğin Ortak Noktası ile Duaların Buluşacağı Camilerimize Bir Yenisi Daha Ekleniyor. 7 Mart 2019 Perşembe Sabahı Tarihe Not Düşmek Üzere İlklerin Yaşanacağı Selalarla ve Ezanlarla İlk Namazın Kılınıp Dualarla Açılacağı Gün Tüm Halkımızın Namazlarını Eda Edeceği Yapılacak dualar da Sizlerinde "Amin "lerinizin olması temennisi ile 🕌🕌🕌 2015 Nisan Ayından İtibaren güzide ekip arkadaşlar olarak tozunu toprağını havasını yuttuğumuz büyük bir özveri ve keyifle bizleri bugüne gelmemizi sağlayan çok değerli büyüğümüz Sn @kulunkergin beyfendiye ve tüm güzide ekip arkadaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Burada çalışmaktan büyük keyif aldığım ve Bizlere Bugünleri Gösteren Rabbime hamd olsun Bu gururu hepimiz yaşıyoruz Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Camisinin Açılışını Heyecanla Gün Sayıyoruz İslamın İstanbul'a Vurduğu Mührü , Selçuklu,Osmanlı ve Modern Mimari Sanatının Buluştuğu Asrın Mührünün İçinde Buluşmak Üzere.

