انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير النقل المصري "الجديد" يخدع الإعلام المصري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 09:47 صباحاً - كالنار في الهشيم تداول الإعلام المصري خبر تعيين "محمد وجيه" وزيراً جديداً للنقل، خلفاً للمستقيل هشام فرحان، بسبب حادث حريق قطار محطة مصر الذي راح ضحيته 25 مواطناً مصرياً، مستندين إلى تغريدة متداولة على موقع "تويتر".

وتسابقت وسائل الإعلام المصرية التي يستخدمها النظام لترويج سياساته، في تداول تغريدة للناشط خالد وجيه، نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وقال فيها: "تعيين الدكتور مهندس محمد وجيه عبد العزيز وزيراً للنقل والمواصلات، وحلف اليمين بعد غد".

وأوضح وجيه في تغريدته، أن الوزير الجديد "هو صاحب إنشاء جميع محطات وأنفاق السكة الحديدية المطوَّرة بفرنسا، وصاحب الطفرة في السكك الحديدية التي حدثت بالسويد على مدار 18 سنة ماضية، وحاصل على الأوسمة العليا من فرنسا في السكك الحديدية.. ربنا يوفقه".

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وتناقل الإعلام المصري وإعلاميون، على رأسهم عمرو أديب على قناة "إم بي سي"، وأحمد موسى، الخبر، مع حديث عن قوة مصر ورجالها في تحقيق الإنجازات، لكنهما لم يدريا أن ذلك كان فخاً نصبه الناشط.

وبعد تداول المعلومة غير الدقيقة لتعيين الوزير الجديد، خرج وجيه بتغريدة على حسابه، أكد فيها أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن والده يدعى محمد وجيه، وهو متوفى منذ 11 عاماً، وليس خبيراً في السكك الحديدية.

وأرجع وجيه سبب كتابته التغريدة عن تعيين والده، إلى كشفه للشعب المصري، أكذوبة النظام في توجيه التهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، عند حدوث أي أزمة داخل مصر.