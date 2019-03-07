أبرزها الضغط.. 3 محظورات وممنوعات في شخصية "الحوت"

الحوت أحد الأبراج التي يُعرف عن أصحابها الحس الإبداعي والقدرة على التأمل، إلى جانب الرومانسية وحب الحياة، وقد ذاع شهرته حينما غنى له الهضبة عمرو دياب "والله بحبك موت وأحب برج الحوت"، برج الحوت يحوي مواليد البشر بين 19 فبراير حتى 20 مارس.

ورغم تميز مواليد برج الحوت بالرومانسية البالغة، خاصةً مولودته التي لها سحر أنثوي خاص يميزها عن سائر النساء، إلا أن هناك مجموعة من الأشياء الفاصلة في حياتهم يجب تجنبها والابتعاد عنها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

رصد"هُن" الممنوعات والمحظورات في حياة الحوت أبرزها:

– لا يحب الأجواء الكئيبة:

يعتبر الحوت من الشخصيات التي تحب الأجواء التي تجعله يأخذ قسطًا من السعادة والسرور، فهو لا يميل للأجواء الكئيبة التي تُشعره بالإكتئاب التي تُدخله في عزلة شديدة بعيدًا عن الجميع.

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- لا تراهن على التسامح:

رغم اتصافه بالتسامح إلا أنه شخص يمكنه الانسحاب من حياه شريكه في العلاقة دون سابق إنذار فهو يميل للمفاجئات.

- أبعده عن الضغط:

يكره الحوت الشعور بالضغط من جانب الآخرين فهو بطبعه شخصية تميل للهدوء، فهو أيضًا يُعرف بأنه شخصية شغوفة ومبدعة ومولع بالفن ومنغمس في بعض الأشياء المتعلقة بالفنون، لذا لا يُحب أن يُحمله الآخرين فوق طاقته.

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