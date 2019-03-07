تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو، نشرته الممثلة الكويتية أبرار، عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، مع ابنتها، في سيارتها الخاصة.
وظهرت الممثلة الكويتية، وهي تعتدي على ابنتها بالضرب والسب، حيث كانت تجلس داخل السيارة منتظرة ابنتها، وعندما جاءت بدأت بالاعتداء عليها بالضرب وشتمها، مشيرة إلى أنها عادة ما تكون سبب تأخيرها.
وظهرت الفتاة في الفيديو حافية القدمين، وتضحك ولم تأخذ ملاحظات والدتها على محمل الجد، مما أثار غضب والدتها وراحت تضربها مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| ممثلة كويتية تنهال على ابنتها بالضرب.. والسب: «اتأخرتي ليه؟» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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