الفراق العاطفي يسبب مخاطر نفسية وصحية.. كيف نتخطاها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:
الفراق بمختلف أنواعه يعرض صاحبه للصدمات النفسية، سواء الفراق العائلي أو العاطفي، وهو ما يسبب مشكلات صحية ونفسية، ويتمثل هذا النوع من الفراق في الانفصال عن الأهل أو الأصدقاء أو شريك الحياة.
قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن الارتباط العاطفي يتميز بالعديد من الإيجابيات التي تساعد في الراحة النفسية والشعور بالطاقة الإيجابية المكتسبة نتيجة العلاقة.
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