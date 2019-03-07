بالفيديو| "هي الست نكدية؟".. 3 برامج تناقش القضة خلال أسبوع

فتحت ثلاثة برامج، خلال الأسبوع الماضي، قضية النكد بين الأزواج، وجاءت اتصالات المشاهدين خليطا بين التهكم وسرد الحكايات والحزن.

وناقش الإعلامي عمرو أديب مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي ببرنامج "الحكاية" المعروض على شاشة "mbc مصر" القضية مع المتصلين، حيث قال متصل يدعى "تامر" من الإسماعيلية: "النكد بيقلب مع الوقت لحاجات حلوة، وبيتحول من نكد لرومانسية بعد ساعة أو ساعتين وهو فاكهة الحياة، والصلح بيعوض".

وأشارت متصلة تدعى "هدير" من الإسكندرية: "أنا وجوزي بقالنا 13 سنة مع بعض، ومفيش يوم نمنا فيه بعاد عن بعض أو منكدين على بعض".

وتابعت: "آه ممكن نتقمص من بعض لأن النكد في الأصل صناعة مزدوجة بين الرجل والست، جوزي بيحس بيا وعمره ما سابني نايمة وأنا معيطة".

وأكدت متصلة تدعى "شادية" من القاهرة: "طول ما الراجل بيحسسني إني ست عمري ما هنكد عليه"، مشيرة إلى أنها عاشت مع زوجها 38 عاما لم تنم ليلة واحدة حزينة بسببه.

وناقش الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه حلقة أمس الثلاثاء، من برنامج "8 الصبح" على شاشة "dmc" النكد بين الزوجين.

وقال متصل يدعى "محمد" من العريش: "سألت مراتي بتحبيني يا طماطم قالتي مالك يا راجل أنت اتجننت ولا إيه".

وأضاف ضاحكا، أن هذه الواقعة مر عليها أكثر من 22 عاما، ولم يسأل زوجته هذا السؤال مرة أخرى منذ تلك اللحظة.

وقالت "هالة" من الإسكندرية: "مفيش ست نكدية ولكن اللي إحنا بنعمله رد فعل لأفعالكم"، مشيرة إلى أن زوجها المادة الخام للنكد.

وخصص الإعلامي تامر أمين، والكاتبة ياسمين الخطيب، فقرتهما الأسبوعية في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض عبر فضائية "النهار"، عن "النكد.. هل من الزوج أم من الزوجة"، حيث ذكر تامر أمين أنه يرى أن الزوجة تُعد الوكيل الحصري للنكد، على حد قوله.

وأضاف أمين: "تحسي إن أول ما الفتاة تقعد مع المأذون بيديها توكيل النكد يقولها نكدي عليه وولعي فيه، أيوة فيه ستات بتحب جوزها بس بتتفنن في التنكيد عليه، وفيه فرق بين الغيرة وإني متجوز مخبر في أمن الدولة"، حيث ذكر أمين أن الغيرة تُسبب أذى للرجال إذا كانت عبر الملاحقة أو المتابعة باستمرار أو (الدعبسة) في المحتويات والمخصصات".

فيما ردت "الخطيب": "أنت بتظلم النساء جدًا ومش حقاني، الرجل الشرقي استحواذي جدًا أكثر من الست، أول ما يتجوزوا يقول على مراته دي الست بتاعتي، وعاوز باسوورد الفيسبوك والإنستجرام، إذا كان حد شكاك وغيار ومقرف فهو من الرجل وليس من الست".

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