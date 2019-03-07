الأمم المتحدة تواجه التحرش والختان بأغنية "ست الناس" في قنا

تحيي فرقة الميناء أولى حفلات مبادرة الأمم المتحدة لمواجهة التحرش والزواج المبكر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تغني فيها فرقة "الميناء" في محافظة قنا برعاية الأمم المتحدة ووزير الشباب والرياضة.

يقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان "ماراثون وجهة مصر"، التابع لصندوق الأمم المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بمنطقة كورنيش قنا، في تمام العاشرة صباح الجمعة المقبل.

تشارك فرقة الميناء في إحياء سلسلة الحفلات الغنائية الهادفة لنشر مبادرة "وجهة مصر 2030"، التي تأتي تجسيدًا لاستخدام الموسيقى والرياضة والمسرح للتوعية ضد المشاكل المجتمعية الخاصة بالزيادة السكانية والعنف ضد المرأة المتمثلة في ختان الإناث والزواج المبكر مع مناقشة قضايا تمكين الشباب، ضمن منهجية الأمم المتحدة التوعوية عبر الفن والثقافة.

تتضمن منهجية الأمم المتحدة التوعية من خلال محاور المسرح التفاعلي وعروض الشارع وسباقات الماراثون، في محاولة للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع وتأثير مباشر عبر المزيكا والأغاني عبر استقطاب نماذج موسيقية شبابية فى نشر التوعية اللازمة، عبر حفلات جماهيرية تجوب المحافظات بشكل شهري تحت راية صندوق الأمم المتحدة ووزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت فرقة الميناء، عن أغنيتها الجديدة خلال الحفل وهي "ست الناس"، التي أعدت خصيصًا للمبادرة وموجهة لدعم المرأة في مجالات الحياة والعمل، وتجسيد معاني مواجهة الختان والزواج المبكر وظاهرة التحرش الجنسي وحقها فى العمل والمساواة.

تعد الأغنية الواجهة الدعائية الرسمية للمبادرة من كلمات الشاعرة آمار مصطفى، كما تأتي هذه الحفلة في ختام الماراثون الجماعى الذى يبدأ في تمام الثامنة صباحًا، ويتضمن مشاركة المئات من المتطوعين والشباب في جرى مسافة 3 كيلومترات، بحضور محافظ قنا، ووزير الشباب والرياضة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تشارك الميناء خلال الحفل مع فرقة هاي دام والمطربة سحر الزغبى.

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