قبل الصيف.. نصائح لتغيير لون شعرك إلى الذهبي

تستعد الفتيات لاستقبال فصلي الربيع والصيف، ويلجأ عدد منهن لتغيير لون شعرهن كنوع من التجديد، والظهور بمظهر أنثوي مميز، جرئ ومختلف.

ويعد الأشقر الذهبي من الألوان التي تفضلها الفتيات، خاصة صاحبات اللون "البلوند"، إلا إنه قد يتلف خصلات شعورهن بسبب الحاجة للتشقير في البداية.

وفيما يلي عدة نصائح عند تغيير لون شعرك للذهبي، حسب ما أورد موقع Byrdie البريطاني:

- اختاري صبغة شعر تحتوي على مواد طبيعية.

- اختاري درجة مناسبة لدرجة بشرتك.

- اختاري مصفف مميز، وقومي بالسؤال عنه قبل أن تذهبي إليه.

- حاولي استخدام مواد طبيعية، لتنسيق اللون، كي يلائم درجة بشرتك.

- احرصي على ألا يمتد اللون إلى الجذور، كي يبدو اللون أكثر طبيعيًا.

- احرصي على علاج مشاكل شعرك قبل الصبغة.

- اكشفي على صحة شعرك قبل تغيير لونه، لأنه من الممكن أن يتعرض للتقصف أو الهيشان.

- استخدمي الوصفات الطبيعية، لعلاج تقصف شعك والحفاظ على لونه عقب صبغه.

- أحرصي على النوم على وسادات حريرية، فهي أقل إرهاق للشعر المصبوغ، أو المُتقصف.

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