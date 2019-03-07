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عرضت دار أزياء "Lacoste"، مساء أمس، أحدث مجموعاتها لشتاء 2019، وذلك على غرار فعاليات أسبوع الموضة في باريس.
واعتمدت أغلب قطع المجموعة على صيحة "المونوكروم" وهي الاعتماد على "اللون الواحد"، بالإضافة لبعض القطع التي تداخلت معها عدة ألوان ونقوشات.
وتنوعت التصاميم بين الفساتين الطويلة، والبدل الكاملة، كما جاءت بألوان هادئة أبرزها الأبيض، والبيج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "لاكوست" تعرض مجموعة شتاء 2019 بأسبوع الموضة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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