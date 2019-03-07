احذر الإكثار من تناول الملح لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ظهر سبب جديد أكثر تحديدا لتقليل استخدام الملح الذي يمكن أن يكون مختبئا في الخبز، والبيتزا، والحساء ومجموعة من الأطعمة الأخرى.

وربط تقرير من أكاديميات العلوم الوطنية بين تقليل الصوديوم الموصى به والحد من خطورة الإصابة بأمراض مزمنة، حسب ما جاء فى موقع"العربية".

ويذكر التقرير، الذي يمكن أن يساعد في توجيه صناع القرار، أن التقليل من الصوديوم يحمي من الأمراض المزمنة حتى لو كان الشخص يستهلك أكثر من الحد المسموح به وهو 2300 مليغرام يوميا لمعظم البالغين.

وفي السابق، كان الحد الأقصى مبني على مؤشر يعتمد على مجموعة من الآثار الصحية السيئة لتجاوز معدل الاستخدام اليومي للملح.

وأوضح التقرير أنها أول توصية ضمن النظام الغذائي تربط بين الملح والأمراض المزمنة.