"مريم" تطلب الخلع بعد 6 سنوات زواج: "بخيل مبيصرفش على ابنه.. ويتركنا بمفردنا دائما"

لم تجد "مريم"، ذات الـ28 عاما، سبيلا للتخلص من بخل زوجها وعدم إنفاقه على طفليهما الوحيد، والاعتداء عليها بالضرب والسب، سوى أن تطلب الخلع بعد 6 سنوات زواج.

وذكرت ربة المنزل، الحاصلة على ليسانس حقوق، في دعواها التي رفعتها إلى محكمة أسرة أول طنطا، أنها تزوجت من المدعو (م. م.- محام) في 2013، ورزقت منه بعد 3 سنوات بطفليهما "ياسين"، 3 سنوات، وانها كانت مثالا للزوجة الصالحة الراعية لحقوق الزوجية، ومنذ تاريخ زواجهما وعلى مدار 6 سنوات دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم، وتجاوز ذلك بأن تجاوز بالسب والشتم لأهلها بألفاظ بذيئة يندى لها الجبين، ما حال دون قدرتها على تحمل العيش معه.

وأضافت في دعواها، أنه "شحيح وبخيل لا ينفق على صغيره، رغم أنه ميسور الحال ودخله الشهري يتعدى الـ6 آلاف جنيه، ودائم المكوث خارج المنزل بحق وبغير حق، ما يتركها وطفليهما بمفردهما للوحدة والوحشة، وهو ما يرفضه الشرع، وقام مؤخرا ببيع عفش الزوجية، ما يصعب العيش معه مرة أخرى"، وطلب التطليق منه.

من جانبها قررت المحكمة، وبعد إجراء كافة محاولات الصلح بين الزوجين، تطليقها طلقة بينونة صغرى من زوجها.

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