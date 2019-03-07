مايا مرسي: أسرتي في مقدمة أولوياتي.. ووراء كل سيدة ناجحة رجل عظيم

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن أسرتها في مقدمة أولوياتها، متابعة: "المرأة المعيلة بتستحمل ضغط نفسي وعصبي كبير، علشان تقدر تعمل توازن بين أسرتها وعملها"، موضحة أنه لا يوجد أي شيء في الحياة يساوي وجود أسرة للشخص، وبقدر الإمكان نعطي إليه جزءا كبيرا من الاهتمام.
وأضافت "مرسي"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن وراء كل سيدة ناجحه رجل عظيم يساعدها، موضحة: "ساعات بزعل في أيام لما يناموا من غير ما أشوفهم، أو في حجات مهمة في الحياة لازم أكون موجودة فيها ومش ببقى موجودة، وهما أهم حاجة في حياتي.. إحنا بنيجي على نفسنا كتير".
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