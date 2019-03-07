تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 7/3/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد.

الحمل:

تحتاج إلى حضور لدورات تدريبية متعلقة بعلم النفس والتنمية البشرية لتساعدك على تحديد أهدافك وتنفيذها بشكل أكثر فاعلية، وستدعمك فكريا وروحيا.

الثور:

عليك باكتساب مهارات جديدة في تعلم بعض المجالات المتعلقة بوظيفتك، مع الاهتمام بصحتك والتنزه مع اصدقائك المقربين لتغيير حالتك المزاجية.

الجوزاء:

حالة من المرح والتفاؤل تغمر يومك، ستجعلك تشعر بالطاقة والحيوية لإنجاز مهامك اليومية، وحاول ألا تفسد يومك بالتفكير في الماضي.

السرطان:

أفكار جديدة ومختلفة في بالك تحتاج إلى تنفيذها بأسرع وقت، لكن عليك بالتحدث مع أسرتك وأصدقائك قبل البدء في تنفيذها وأن تفكر بالمنطق قبل البدء في تنفيذ القرار.

الأسد:

ستحصل على دعوة لحضور ندوة أو مؤتمر ستستفيد منه بكثير من المعلومات المتعلقة بوظيفتك وستجعلك تفكر بشكل عملي ومنطقي أكثر، وعليك الاهتمام بأسرتك هذه الفترة.

العذراء:

التخطيط والمثابرة عنوان مرحلتك الحياتية، سواء في الجانب العاطفي والمهني، عليك التحلي بالصبر والتخطيط الجيد لمستقبلك ومع شريك حياتك.

الميزان:

ابتعد عن الخوض في الصراعات التي تجلب لك المشكلات والإرهاق، حاول الابتعاد عن الأمور المزعجة، واسترخ قليلا بالسفر إلى مكانك المفضل رفقة زملائك.

العقرب:

تشعر بالتوتر والقلق نتيجة لعدم تحقيق ما كنت ترغب في تنفيذه، لا تقلق فأمورك تسير على ما يرام فقط، تحتاج للمحاولة من جديد.

القوس:

عليك بقراءة الكتب التي تتحدث عن أهمية إدارة الوقت فأنت تحتاجها بشدة، لا تعطِ كل طاقتك للعمل فقط، عليك الاهتمام بصحنك وممارسة التمارين الرياضية.

الجدي:

تدخل في مشروع سيكلفك الكثير من الوقت والمجهود، وستقابل صديق قديم لك سيساعدك في إنجازه وستحصلون في النهاية على نتيجة موفقة ستدخل السرور إلى قلبك.

الدلو:

تحتاج إلى ممارسة تمارين التأمل واليوجا للتخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك في هذه الفترة. حاول الانضمام مع أصدقائك في القيام ببعض الأنشطة المختلفة التي ستساعدك على الاسترخاء وقلة التفكير.

الحوت:

لا تنصت إلى الأحاديث التي تعكر مزاجك، وعليك الاهتمام بشريك حياتك فهو يحتاج للحدث معك في الأمور المتعلقة بحياتكم سويًا.