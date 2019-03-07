الامارات | «ماي سات 1» يلتقط أولى صوره للأرض

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماي سات 1» يلتقط أولى صوره للأرض والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقط القمر الاصطناعي «ماي سات 1»، الذي يعد أول قمر اصطناعي مصغر مبني لغرض التصوير على مستوى الدولة، أول صورة لكوكب الأرض ضمن مهمته البحثية.
وأسهم 19 مهندساً إماراتياً في بناء «ماي سات 1»، وتم تطويره من قبل طلبة جامعة خليفة بمختبر «الياه سات» للفضاء في أبوظبي، كجزء من البرنامج الجامعي الذي أطلقته «الياه سات»، بالتعاون مع جامعة خليفة وشركة «نورثروب جرومان».
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