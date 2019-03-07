الامارات | «سكة 2019».. نافذة على الفن والتسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «سكة 2019».. نافذة على الفن والتسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن أن نسخة عام 2019 من معرض سكة الفني، الذي يعتبر من أبرز فعاليات «موسم دبي الفني»، ستنطلق خلال الفترة من 16 إلى 24 مارس الجاري في حي الفهيدي التاريخي، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة في هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وكشفت الهيئة أن النسخة المقبلة تستقطب 44 فناناً من دولة الإمارات وخارجها، بعد أن تم اختيارهم بعناية من بين مجموعة من الفنانين الذين تقدموا بطلباتهم خلال الأشهر الماضية. ويشارك في المعرض 20 فناناً من دولة الإمارات بنسبة 46%، كما حظيت الدورة بإقبال الفنانين من الدول العربية والشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن وفلسطين وسورية، حيث استحوذوا على 18%، إلى جانب تسجيل حضور لافت لفنانين من الهند وباكستان بنسبة وصلت إلى 20%، بينما سجلت مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وأميركا الجنوبية، نسبة قدرها 20%.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 28 فنانة، بينما بلغ عدد الفنانين 14 فناناً، ليكون ذلك بمثابة انعكاس للطيف الواسع من المشاركين الذين يستقطبهم معرض سكة الفني في كل عام.

وقال المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، سعيد النابودة: «إن هذه الفعالية تواصل نجاحاتها عاماً تلو الآخر، حيث تساعدنا في الكشف عن المزيد من المواهب الشابّة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عدة في المنطقة. ونعمل من خلال هذا المعرض على توفير الدعم والتشجيع لهم، لنحقق بذلك واحدة من الرسائل الأساسية للهيئة. وعن طريق إتاحة الفرص المثالية للفنانين المشاركين لعرض أعمالهم في مثل هذه المنصة المهمة، فإننا نضمن لهم الانتشار، واطلاع شرائح واسعة من المواطنين والزوار والسياح على إبداعاتهم».