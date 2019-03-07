الامارات | «ريفرلاند دبي» بوابة لمحبي «ساعة بغداد» والمطالعة في مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريفرلاند دبي» بوابة لمحبي «ساعة بغداد» والمطالعة في مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ريفرلاند دبي، بوابة الدخول إلى «دبي باركس آند ريزورتس»، أنها ستتحول إلى ملاذ لمحبي القراءة خلال شهر مارس الجاري.

وأشارت إدارة الوجهة إلى أن زوار ريفرلاند دبي سيحظون بفرصة حضور جلسة حوارية ونقاش رواية «ساعة بغداد»، للكاتبة العراقية شهد الراوي بعد غدٍ، في مطعم باسكال تيبر بيسترو بالقرية الفرنسية.

ورشحت رواية شهد للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر).

ودعت «ريفرلاند دبي» محبي القراءة للمشاركة في فعالية التبرع بالكتب، التي تهدف إلى تشجيع القراءة بين الجميع، إذ تعتزم الوجهة تنظيم الفعالية، خلال الفترة من غد وحتى 16 مارس الجاري.

وذكرت أنه يمكن للزوار الراغبين في المشاركة بالتبرع بالكتب، عند مكتب الاستعلامات في ريفرلاند دبي، إذ سيتولى الموظفون مهمة جمعها ووضعها في الأماكن المخصصة، ليتمكن الزوار من الاطلاع عليها وقراءتها.

وتعد «ريفرلاند دبي» بوابة الدخول إلى منتزهات «دبي باركس آند ريزورتس» الأربعة، التي تشمل: موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليغولاند دبي وحديقة ليغولاند المائية، كما توفر الوجهة خيارات متعددة لتناول المأكولات والتسوق والترفيه.