الامارات | «المرأة الطموحة» تحلّق في مطارات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة الطموحة» تحلّق في مطارات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مطارات دبي فعاليات الدورة الثانية من برنامج «المرأة الطموحة» لعام 2019، الذي يستهدف بناء جيل المستقبل من القيادات النسائية المواطنة في قطاع الطيران.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن إطار التزام المؤسسة القوي بتطوير الموارد البشرية النسائية، وتمكينها من لعب دور مهم في تعزيز صناعة الطيران في دولة الإمارات.

وذكرت مطارات دبي أن برنامج «المرأة الطموحة» يستهدف المرأة الإماراتية العاملة في مطارات دبي، للارتقاء بالقدرات القيادية لديها، وتمكينها من المساهمة الفعالة في قيادة المؤسسة ورسم سياستها المستقبلية.

وكشفت مطارات دبي عن توسيع نطاق البرنامج في دورته الثانية، فبعد أن كان مقصوراً في الدورة الأولى على موظفي مطارات دبي فقط، اتسع ليشمل الموظفات لدى شركاء مطارات دبي الاستراتيجيين؛ مثل هيئة دبي للطيران المدني وإدارات الجوازات والشرطة والجمارك، في خطوة تستهدف تعميم الفائدة على جميع المواطنات العاملات في مطار دبي الدولي.

وجاء إطلاق الدورة الثانية من البرنامج في احتفال خاص حضره الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بول غريفيث، ونائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد محمد بن ديلان، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

واختار الفريق المشرف على إدارة البرنامج مجموعة ضمت 20 سيدة، 14 منهن يعملن في إدارات مختلفة في مطارات دبي، وست موظفات يعملن لدى هيئة دبي للطيران المدني وشرطة دبي، بعد اجتيازهن الاختبارات للتأهل للانخراط في هذا البرنامج التدريبي المكثف.

وتصل المدة التدريبية ضمن البرنامج إلى 10 شهور تحصل السيدات خلالها على مجموعة من المهارات في التواصل والخطابة، وتعزيز القدرات الشخصية وغيرها من المهارات، بهدف تعزيز قدراتهن القيادية في مجالات اتخاذ القرار والقيادة والعمل بروح الفريق، وغيرها من المجالات التي تنمي وتسهم في صنع قيادة نسائية متميزة.

وكانت 20 موظفة من مختلف الإدارات قد التحقن بالدورة الأولى من البرنامج؛ وحققن استفادة على صعيد تطوير قدراتهن ومهاراتهن، ما أهّلهن للعب دور أكبر في إدارة عمليات المؤسسة في الجوانب الفنية والإدارية.

على طريق البناء

قال النائب الأول للرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير في مطارات دبي، مشاري البناي: «أطلقنا الدورة الثانية من البرنامج بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى في تحفيز زميلاتنا على المضي قدماً على طريق بناء قدراتهن، للمساهمة في تحقيق رؤية مطارات دبي بأن نصبح الأكبر والأفضل على مستوى العالم».

وأضاف: «برنامج المرأة الطموحة يعد خطوة إضافية على طريق تعزيز قدرات وإمكانات العاملات في مطارات دبي، وبناء جيل المستقبل من القيادات النسائية الإماراتية لصناعة مستقبل قطاع الطيران في دبي خلال السنوات المقبلة».

• 10 شهور، مدة التدريب الذي تحصل خلاله المشاركات على مجموعة من المهارات.