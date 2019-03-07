الامارات | خميس بن بليشة الكتبي يغادر في خامس حلقات «راعي القصيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن خميس بن بليشة الكتبي يغادر في خامس حلقات «راعي القصيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع جمهور قناة سما دبي على الهواء مباشرة، مجريات الحلقة الخامسة من برنامج «راعي القصيد»، التي تميزت بمشاركة أولى المواهب الشعرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى كونها ثانية حلقات مرحلة التصفيات النهائية، بعد ختام مرحلة تجارب الأداء والمنافسات لمتابعة مشوار الوصول إلى اللقب في البرنامج الجديد الذي يهتم بالكلمة الشعبية الشعرية الخاصة بأهل الإمارات خصوصاً، وسكان المنطقة عموماً، ويدعم المواهب الشعرية الواعدة لجميع شعراء الوطن العربي من كلا الجنسين.

ومع انطلاق المنافسات، أطل المشترك الأول في هذه الحلقة عايد الرشيدي من المملكة العربية السعودية، مقدماً قصيدته أمام لجنة التحكيم التي أشارت إلى جزالة كلماته وتمكنه من أدواته الشعرية، واعتماده البحر الشعري المناسب، في حين قدّم المشترك الثاني أحمد محمد المقبالي من سلطنة عمان قصيدته المحملة بالشجن. وتابع جمهور قناة سما دبي بقية المشتركين المـتأهلين إلى مرحلة المنافسات في برنامج «راعي القصيد»، حيث قدم المشترك الرابع أحمد الزرعوني من الإمارات، قصيدته الوطنية، بعدها قدم المشترك الخامس محمد بن صالح القحطاني من المملكة العربية السعودية، فيما قدم المشترك فارس بن ناصر الثابتي من اليمن قصيدته، بعدها أطل المشترك السابع هزاع بن سمرة القحطاني من الإمارات، فيما اختتم المشترك الأخير أحمد محمد الفهدي من الإمارات منافسات الحلقة.

وقبل صعود المشتركين التسعة إلى مسرح «راعي القصيد»، استقبل أحمد عبدالله، مقدم برنامج «راعي القصيد»، الشاعر خليفة الزحمي (17 عاماً من الإمارات)، الذي يعد أولى المواهب الشعرية التي وقع عليها الخيار وسط العديد من المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي استخدمت الوسم (#راعي_القصيد)، للصعود على منبر الشعر الشعبي الأصيل، ليؤكد بعدها إغلاق باب التصويت، ووقوف ثلاثة مشتركين في منطقة الخطر بعد حصولهم على أقل علامات من لجنة التحكيم، وهم: خميس بن بليشة الكتبي من الإمارات، وفارس بن ناصر الثابتي من اليمن، وهزاع بن سمرة القحطاني من الإمارات، معلناً في نهاية الحلقة عن خروج المشترك الإماراتي خميس بن بليشة الكتبي الذي نال 26% من تصويت الجمهور، وعودة كل من المشترك الإماراتي هزاع بن سمرة القحطاني الذي نال 34% من نسبة التصويت، والمشترك اليمني فارس بن ناصر الثابتي الذي نال 40% من نسبة التصويت، للانضمام إلى منافسات الحلقة المقبلة إلى جانب بقية المشتركين.

26 %

من تصويت الجمهور نالها خميس الكتبي.

34 %

من نسبة التصويت نالها هزاع القحطاني.