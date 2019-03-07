خمسة أبراج يتمتع أصحابها بذكاء فائق وتحصيل دراسي عالٍ

يتميز بعض الأشخاص عن غيرهم بقدرتهم على التحصيل الدراسي والإلمام بالكثير من المعارف، في حين يعاني آخرون من عدم امتلاك تلك القدرة، ولكن ملا يعرفه كثيرون أن هذا الأمر يعود إلى نوع البرج الذي تنتمي إليه، حيث يوجد 5 أبراج تُسجل دائمًا أعلى نسبة ذكاء وتحصيلا، الأمر الذي يجعل أصحابها أكثر ثقافة وإحاطة بالمواضيع المتنوعة وهي كالآتي:

برج الجوزاء

برج الجوزاء هو المراقب الصامت، فمولود الجوزاء عقلاني للغاية وقليل الكلام، ويستمتع بصحبة الأصدقاء، ولكنه يكره إهدار الوقت الذي يمكن قضاؤه في قراءة كتاب يثري معرفته.

برج العذراء

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مولود العذراء شديد الملاحظة ويتذكر الحقائق والأرقام، فبمجرد سماع أو قراءة المعلومة يتم تخزينها في ذاكرته الحديدية، وعند سؤاله دائمًا ما يملك الإجابة، والإحساس بالرضا الذاتي عند الإجابة هو ما يحفزه للتعلم أكثر.

برج الميزان

ليس من السهل ملاحظة أن مولود برج الميزان فائق الذكاء، فهو يبدو سطحيا في بعض الأحيان، ولكن بمجرد التعرف إليخ جيدًا، يدرك المرء أنه عبقري في المواضيع التي تثير اهتمامه، كما أنه قد يتجنب الرد على سؤال يعرف إجابته لتجنب الجدال.

برج القوس

يعشق مولود القوس الاطلاع على شتى الأمور؛ إذ تتنوع اهتماماته كثيرًا، ويميل لمناقشة الحقائق والنظريات لاستعراض قدراته أمام العالم، كما يتمتع بثقة عالية في نفسه وروح قيادية.

برج الجدي

يفوز مولود الجدي بكل النقاشات، فهو الطالب المجتهد والقائد الذي يعرف هدفه جيدًا، ويمكّنه حبه للقراءة والاطلاع من التفوق في الدراسة والإجابة عن أسئلة يعجز زملاؤه عن فهمها.

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