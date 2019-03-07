مشروب طبيعية للوقاية من سرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بعد بلوغ العقد الخامس من العمر، يمكن أن يمثل سرطان القولون تهديداً حقيقياً لصحتك، لذا ينصح الأطباء دائما بإجراء فحوصات دورية بعد سن الـ50.

ولعل أهم ما يفتح المجال للإصابة بهذا النوع من السرطان في هذا العمر هو اتباع نظام غذائي غير صحي وعدم الحصول على القدر الكافي من الألياف والتي يجب أن تتراوح بين 20-35 غراماً يومياً، حسب ما جاء فى موقع"العربية".

ومن أسباب الإصابة بسرطان القولون أيضاً التصاق الطعام شبه المهضوم بجدار المعدة، الأمر الذي يترتب عليه تراكم السموم ما يجعلك تشعر بالانتفاخ والتعب وحتى الصداع.

وللتخلص من هذا، إليكم مشروبا سحريا لتنقية القولون من السموم والحصول على أمعاء صحية، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.

وتتلخص مكونات هذا المشروب في الآتي:

1- ثمرة من التفاح العضوي

2- ملعقة طعام من بذور الكتان

3- ملعقة طعام من بذور الشيا

4- ملعقة صغيرة من العسل

5- كوب ماء

وكل ما عليك هو خلط كل المكونات السابقة بعد تقطيع التفاح، ما عدا بذور الشيا فلتقم بنثرها على المشروب بعد خفقه، ثم اتركه لمدة من 5- 10 دقائق قبل تناوله.

وينصح بتناول هذا المشروب صباحا ومساء لمدة أسبوعين، لضمان تنقية القولون تماماً من السموم، حيث تقوم الألياف غير القابلة للذوبان والموجودة بالتفاح بإزالة البراز من خلال القولون وإزالة أي طعام عالق بالأمعاء.