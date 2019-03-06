مايا مرسي: فخورة بقانون تجريم الحرمان من الميراث.. "خروجه كان صعب"

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة تشتمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والوصول لمواقع اتخاذ القرار والمشاركة السياسية ومواجهة كل أشكال العنف، موضحة أن هناك خطوات ثابتة في خطة تطبيق تلك الاستراتيجيات وللمساعدة في تغيير الفكر والوعي لدى المصريين فيما يخص تمكين المرأة.

وأضافت مرسي، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر الاستراتيجية، لتكون خطة مصر للأعوام القادمة حتى 2030، وأصبحت خطة الحكومة وليست خطة المجلس القومي للمرأة، موضحة أن هناك تغليظا للعقوبات ضد عدد من العادات الخاطئة بينها الختان وحرمان المرأة من الميراث، مؤكدة أنها "فخورة بخروج قانون تجريم الحرمان من الميراث، كان صعب جدا".

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