مايا مرسي: "قدوتي السيدات أصحاب القوة والإرادة والتحدي"

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنها درست في الجامعة الأمريكية، وكان حلمها أن تصبح سفيرة حتى درست السياسة والاقتصاد في الجامعة، فضلًا عن الإعلام حتى يكون لديها المقدرة في صياغة رسائل سياسية بمهنية "مكنتش بفكر أشتغل في الإعلام بس كنت عايزة ادمجها مع السياسة"، مضيفة أنه بعد تخرجها ذهبت إلى الأمم المتحدة للعمل على الأرض في مساعدة السيدات من خلال السياسة العامة لربط المساعده بطرق مهنية.

وأكدت مرسي، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، أنها عملت في الأمم المتحدة مدة 23 عامًا وعملت على ملفات عده منها ملف المرأة أهمها مثل مصر والدول العربية "فجأة لقيت نفسي رئيسه المجلس القومي للمرأة".

وأشارت رئيسة القومي للمرأة، إلى أن لها العديد من الشخصيات التي يعتبرون قدوتها في حياتها "فيه قدوات كتير أوي أثرت في حياتي منهم السيدات البسيطات والتي لديهن رسائل طبيعية وقوة وإرادة وتحدي وبستغرب إزاي القوة دي موجودة فيهم".

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