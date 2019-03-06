مايا مرسي: الإرادة السياسية واضحة في تمكين المرأة والحفاظ عليها

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك إرادة سياسية واضحة لتمكين المرأة، موضحة أن أزمات المرأة المصرية مرت بعصور مختلفة وحافظ هذا العصر على مكتسبات المرأة، التي حصلت عليها على مر التاريخ "خدت قوانين وتشريعات أكثر".

وأضافت مرسي، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، أن في عام 1985 حصلت المرأة على حقها في الشقة، ومنذ عام 2000 وحتى 2010 خرجت عدد من القوانين المؤيدة للمرأة مثل الخلع ومحاكم الأسرة وسن الحضانة وحق الجنسية، موضحة أن الفترة من 2011 وحتى 2013 شهدت محاولة تضييع الإخوان لتلك القوانين.

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