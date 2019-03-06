استشاري تغذية توضح الأطعمة التي تحافظ على صحة الأسنان وتقي من التسوس

غسل الأسنان بمعجون فلورايد ليس كافيًا لإمدادهم بالفلوريد اللازم لتقويه مينا الأسنان فقلة تناول الأغذية الغنية بالفلورايد تعمل على تسوس الأسنان خاصة لدى لأطفال، حيث إن الفلورايد معدن هام في مقاومة البكتريا وتقوية طبقة المينا ويعطي لها حماية ضد التسوس من أهمها كما ذكرت دكتورة بسمة هنداوي، استشاري التغذية العلاجية، في بيان لها.

تناول الجبن

الجبن غني بمواد (الكالسيوم والفوسفات) التى تساعد على ابطال مفعول الاحماض الضارة في الفم وغنيه بالكازين وهو بروتين جيد لبناء السطح الخارجى للاسنان.

الشيكولاته الداكنة

ويرجع ذلك لغناها بمضادات الأكسدة الطبيعية خاصه الثيوبرومين الذى يصلب مينا الأسنان ويمنعها من التحلل.

الشاى الاخضر

مضاد للالتهاب ويمنع من التسوس.

تناول الكمثرى

حيث انها تنتج حامض مفيد له تاثير جيد على سطح الاسنان.

الريحان والزنجبيل

يعملان كمضاد حيوي طبيعي يحمي من نزيف اللثة ويمنع الترسبات.

الماء

يعمل الماء على غسل السكريات والأحماض من الأسنان.

كما أكدت أهمية تناول أى نوع من أنواع هذه الأغذية يوميًا مثل التفاح، البيض، الخيار، الكرز، الشمام، الخس، الطماطم، الجزر، الفلفل الأخضر والأسماك لغناها بالفلورايد الذى يقوى الاسنان ويحمى طبقه المينا من الترسبات التى تسبب التسوس وتساقط الأسنان.

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