إيناس الدغيدي: فخورة بوجود نموذج مصري مثل محمد الصغير

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أعربت المخرجة إيناس الدغيدي، عن سعادتها بتكريم محمد الصغير احتفالا بجائزة "أوسكار فيوينج" التي حصل عليها لتغيير مفهوم صالونات التجميل في مصر.
وأضافت الدغيدي، لـ"هن" أنها تتعامل مع الصغير منذ بداية ظهورها، مشيرة إلى أنها اختارته للظهور في أولى أفلامها كمصفف شعر للفنانة نجلاء فتحي في فيلم "عفوا أيها القانون"، موضحة أنها فخورة بوجود نموذج مصفف شعر مصري يفوز بجائزة دولية، موضحة أنه يعلي من اسم مصر في أحد المجالات البارزة.
وأوضحت أن محمد الصغير رفع من قيمة المهنة وقد يكون أول مصفف شعر مصري يضع أسس لتلك المهنة.
وكان محمد الصغير فاز بجائزة اورسكار فيوينج، في أولى دوراتها.
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