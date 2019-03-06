بعد واقعة تلميذة المنيا.. إليك التأثيرات النفسية لضرب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
اتهمت تلميذة بالصف الأول الإعدادي، مدير مدرستها ومعلمة بالاعتداء عليها بالضرب داخل المدرسة في مركز مطاي شمال محافظة المنيا ما تسبب في كسر ذراعها الأيمن، وأحال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق فيها، فما التأثيرات النفسية الناتجة عن ضرب التلاميذ في المدارس؟
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