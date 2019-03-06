بالصور| يسرا وليلى والدغيدي في حفل محمد الصغير بأوسكار أحسن مصفف شعر

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حرصت ليلى علوي، ويسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، على حضور احتفالية محمد الصغير، والتي أقيمت بأحد الفنادق المطلة على النيل، مساء اليووم الأربعاء، بمناسبة حصوله على جائزة "King and Pioneer of Hair and Beauty from Egypt" العالمية في مجال تصفيف الشعر كأفضل مصمم شعر عالمي له بصماته الواضحه في هذا المجال، وذلك خلال التقييم الذى نظمته شركة أمريكية، لأول مرة فى الرابع والعشرين من فبراير بهوليوود، لرواد صناعة الجمال والموضه لعام 2019.
وينافس على الجائزة إلى جانب محمد الصغير مصففا شعر من إيران، والمكسيك، وهى الجائزة التي اعتبرها الصغير "من أفضل الجوائز التي حصل عليها خلال مشواره المهني".
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