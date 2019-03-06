بالصور| لمحبي البهجة.. استوحي إطلالتك من عرض "جفنشي" لشتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

قدمت دار جفنشي أحدث مجموعة لها لخريف وشتاء 2019-2020 ضمن فعاليات أسبوع باريس، واستوحت تصاميمها بالطابع العسكري.

حرصت جفنشي على التركيز على الأزياء الخاصة بالمناسبات ذات الطابع الشبابي تتناسب بشكل أكبر مع الإطلالات اليومية.

تكرّر في هذه المجموعة ظهور الفساتين الميتاليك الفضفاضة والـshoulder، والمعطف الصوفي بألوان متعددة تنوعت بين الأخضر والبيج والأصفر في أكثر من إطلالة بالإضافة إلى التصميمات الرسمية، والسترات التي زيّنتها الياقات العريضة، والأزرار الذهبيّة، والكشكشة.

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اللمسات الربيعية خيّمت على الفساتين الفضفاضة من الخامات الناعمة مثل الساتان، والتي نسّقتها المصمم مع أحذية ذات الكعب العالي، أما التصميمات الأخرى فدخلت عليها القصات الجريئة ولمسات من التطريزات الفضية واللامعة.

شكّلت الأكسسوارات إضافات مميّزة على الإطلالات في هذه المجموعة، وقد لفتنا منها النظارات المزخرفة، أقراط الأذنين الطويلة والمنسدلة، والحقائب الجلدية متوسطة الحجم التي حافظت على حياديّة ألوانها وتنوّعت بين الأبيض والأسود والأخضر.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الألبوم المرفق بالموضوع أبرز إطلالات عرض "جفنشي" لشتاء 2020 .