انت الان تتابع تفاصيل خبر طرد مشبوه يتسبب بغلق جامعة بريطانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 05:38 مساءً - أعلنت إدارة جامعة "غلاسكو" البريطانية، اليوم الأربعاء، إخلاء عدد من المباني في الحرم الجامعي الرئيس؛ عقب العثور على طرد مشبوه داخل غرفة البريد بالجامعة.

وقالت الجامعة على حسابها بموقع "تويتر": إنه "بناءً على توصية شرطة أسكتلندا، تم إخلاء عدد من المباني بالحرم الجامعي الرئيس، في إجراء احترازي؛ بعد العثور على طرد مشبوه في غرفة البريد الخاصة بالجامعة".

وأضاف أن "الشرطة تتعامل في الوقت الحالي مع الأمر، وسنوافيكم بأحدث التفاصيل"، دون تفاصيل أخرى.

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إدارة جامعة غلاسكو، وفي تغريدة لاحقة، قالت: "احتياطاً، أوصت الشرطة باستمرار إغلاق الجامعة حتى نهاية اليوم. ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع الدروس في تلك المباني المخلاة".

جدير بالذكر أن جامعة غلاسكو تعتبر من كبرى جامعات أسكتلندا من حيث عدد الطلبة، ومن أعرق الجامعات في بريطانيا، وتقع بالمدينة التي تحمل اسمها.

والثلاثاء الماضي، عثرت الشرطة البريطانية على 3 طرود تحتوي على عبوات ناسفة، في مطاري "هيثرو" و"لندن سيتي"؛ ومحطة "ووترلو" للسكك الحديدية، بالعاصمة لندن.