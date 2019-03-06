انت الان تتابع تفاصيل خبر معتز مطر: الأمن المصري يحاول اعتقال والدتي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 05:38 مساءً - قال الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر، اليوم الأربعاء، إن الأمن المصري يحاول اعتقال والدته؛ بسبب دعوته المصريين إلى الخروج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر مطر صورة على حسابه بموقع "تويتر" تُظهر قوى الأمن المصري أمام بوابة النادي الأهلي بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً لاعتقال والدته من داخل النادي.

وكشف مطر، أمس، عن اختفاء اثنين من أشقائه وزوجتيهما و4 من أبنائهما في القاهرة، بعد يوم من اقتحام منزل والدته، وذلك رداً على الحملة التي أطلقها عبر موقع "تويتر" باسم "اطمن أنت مش لوحدك".

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وقال مطر في تغريدة أخرى: "داهمت القوى الأمنية المصرية، يوم الاثنين الماضي، منزل والدتي (66 عاماً)، وقلبوا البيت رأساً على عقب، ثم اقتحموا منازل إخوتي".

وتفاعل عشرات المصريين مع تغريدة الإعلامي المصري، وأعلنوا فيها تضامنهم مع والدته وأشقائه، معتبرين أنّ النظام المصري يخشى من صوت مطر وأمثاله، كما دعاه البعض للاستمرار في حملته.

وشهدت مصر، خلال الأيام الماضية، دعوات للخروج في الشوارع للمطالبة برحيل السيسي، بسبب سوء الأوضاع المعيشية، خاصة مع تكرار حوادث القطارات، والتي كان آخرها حادث أودى بحياة 22 قتيلاً.

وكانت منظمة "لجنة العدالة" الحقوقية الدولية، ومقرّها جنيف، أكدت في سبتمبر الماضي، أن التقرير السنوي الصادر عن الفريق الأممي المعنيّ بحالات الاختفاء القسري وثّق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين.