بالصور| سنو وايت بالنسخة البلدي.. ميس حمدان تتقمص شخصية أميرة ديزني

تقمصت الفنانة الأردنية ميس حمدان، شخصية ديزني الشهيرة "سنووايت"، والتي حققت نجاحاً كبيرًا، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها خلال تقمصها الشخصية.

وعلقت "حمدان" على الصورة قائلةً: "أخر حاجة كان ممكن أتصورها إني أطلع شبه سنو وايت بس النسخه البلدي، مين شايفني إني شبهها في الصوره دي".

وارتدت ميس حمدان نفس ملابس سنو وايت، وتزينت بنفس المكياج وحصلت على تسريحة شعر مماثلة، لتظهر وكأنها نسخة منها.

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لقيت الصورة استحسان وإعجاب المتابعين فور نشرها، وحصلت على العديد من التعليقات و الإعجاب، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "إنتي أحلى بكتير"، وأضاف آخر: "زي القمر بس مكنش ليها لازمة الفوطة اللى على أفاكي دي مش شبها أصلا".

وكانت آخر أعمال الفنانة ميس حمدان مسلسل "نوف"، الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وهو من تأليف سارة سوار الذهب، ومن إخراج رولا حجة.

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