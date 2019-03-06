بالصور| آخرهن راندا البحيري.. فنانات حيرن الجمهور بتغير ملامحهن

اختلاف واضح في ملامح وجوه 3 فنانات مصريات خلال أحدث ظهور لهن خلال مارس الجاري، تبعه تفاجئ متابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعي بصورهن، المعبرين عن صدمتهم بـ"نيو لوك" غير المعتاد.

بدأت الفنانة منة فضالي "سلسلة تغيير الإطلالة"، بنشرها جلسة تصوير جديدة، بعدسة نادين عباس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت "فضالي" تغيير لون شعرها، إلى الأسود "الكيرلي" من توقيع إسلام متولي، مرتدية "بلوزة" بيضاء "أوف شولدر"، مع "هوت شورت" جينز، أظهر أنوثتها، ما أدى إلى تساؤل العديد من متابعيها: "مين دي؟"، لافتين إلى أن بعضهم لم يستطع التعرف عليها بسبب "اللوك".

وبررت الفنانة الشابة ظهورها بتلك الإطلالة لـ"الوطن"، قائلة إن المصورة اشترطت عليها تغيير لون شعرها رغبة في الاختلاف، بحسب قولها، متابعة: "لم يكن متاحاً أن أغير لون شعري لأنه راكور في أحد أعمالي الفنية، فاقترحت عليّ نادين ارتداء باروكة، وبالفعل اشتريت واحدة قريبة في لونها من لون شعري الأساسي، واستعننا باستايلست موهوب يُدعى إسلام متولي".

وأكدت دهشتها في باديء الأمر من رد فعل جمهورها، موضحة أنها تسعى للاختلاف دائماً، ولذلك اتفقت مع المصورة على عدم وضع مساحيق تجميلية، والاكتفاء برتوش طبيعية للوجه، وارتداء أزياء على نمط أوروبي.

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فاجئت هالة صدقي متابعيها بنشر صور لها عبر "إنستجرام"، خلال حضورها افتتاح مهرجان شرم الشيخ، والذي ظهرت خلاله بجسد غير مملتئ، و"مكياج سموكي" وعدسات لاصقة زرقاء.

واستقبل متابعيها صورها بسؤال: "إزاي دي هالة صدقي شكلها متغير جدًا"، و"استحالة تكون هي"، و"دي بقت واحدة تانية خالص".

وبعد ساعات من الجدل المثار حول إطلالة "فضالي" و"صدقي"، ظهرت الفنانة راندا البحيري بإطلالة غير معتادة لها، في أحدث جلسة تصوير لها، منشورة عبر حسابها على "إنستجرام".

وأطلت "البحيري" بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه طويل ولامع، ويحمل نقوش كثيفة، فضلًا على أنه مزين بـ"الريش"، مع اختيارها تسريحة شعر قديمة، كانت تظهر بها "العرائس" منذ أكثر من 5 سنوات، وسط تفاعل متابعيها بمئات التعليقات، أبرزها: "معرفتكيش يا راندا"، و"تسريحة الشعر واللينسيز والميكاب مش لايقين عليكي"، و"شكل الشعر ده بِطِل من زمان".

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