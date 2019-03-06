محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
تعتمد نجمات الفن دائمًا على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة، ولكن ظهرت أكثر من فنانة بإطلالة "روب الحمام" من خلال نشر تلك الصور على صفحتهم الخاصة بموقع "إنسجرام"، مع وضع المكياج الكامل على الوجه، فهل هو مجرد ثوب يعطيك إحساسا بالراحة أم من الممكن أن تكون موضة؟
نشرت النجمة التونسية هند صبري، أمس، على "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة الروب الأبيض، مع وضع المكياج الكامل على الوجه، وسبقتها النجمة درة بجلسة تصوير لها بالروب الأبيض، واعتمد في الصورة المكياج السمكوكي غير المعتاد عليها، إذ تفضل عادة وضع لمسات بسيطة على وجهها، ولكن اختارت في هذه الإطلالة المكياج الكثيف.
ومن المتعارف على الفنانة شرين عبد الوهاب، أنها بسيطة وتختار دائمًا فعل الأشياء التي تكون مقربة من جمهورها، إذ نشرت على صفحتها الخاصة صورة لها بروب المنزل، وهي جالسة في حديقة منزلها.
أما عن الفنانة غادة عبد الرازق، فشاركت جمهورها بصورة لها ارتدت فيها "الروب الأبيض"، وهي جالسة أمام المدفئة في منزلها.
جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز إطلالات لنجمات الفن بالروب الأبيض في الألبوم المرفق بالأعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| منهن غادة عبد الرازق وهند صبري.. نجمات الفن بإطلالة "روب الحمام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.