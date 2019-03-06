منها الثوم.. 3 طريق طبيعية تساعدك على خفض الكوليسترول في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعتبر انسداد الشرايين من العلامات الخطيرة التي تحدث في الجسم والذي ينتج عنها كثير من الأمراض، إذ تعمل الشرايين على نقل الدم والأكسجين إلى مختلف أجهزة الجسم، من الرأس حتى القدم.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، وجد أن كل 40 ثانية يعاني أشخاص من نوبة قلبية، أو السكتة الدماغية التي تكون بسبب انسداد الشرايين.

تحدث انسداد الشرايين عندما تتراكم اللويحات على الجدران الداخلية للشرايين وتوقف تدفق الدم، ما يقلل من كمية الدم والأكسجين الذي يتحرك في جميع أنحاء الجسم، ونتيجة لذلك، لا يمكن لأجزاء من جسمك أن تعمل بشكل جيد ويحدث تلف في أعضاء الجسم.

كما أن للسمنة المفرطة دور في حدوث انسداد للشرايين، إذ هناك نوعين من الكوليسترول الجيد والسيئ والذي يلقب باسم "القاتل الصامت"، نظرًا لعد اكتشاف مخاطرة يشكل سريع.

وفيما يلي، بعض الإرشادات عليك اتباعها للتخلص من الكوليسترول السيئ في الجسم وحماية جسمك من خطر الإصابة بانسداد الشرايين دون الحاجة لتناول الأدوية، بحسب ما جاء في موقع Everyday health الأمريكي، في السطور التالية:

1- وجدت دراسة أن الشباب في عمر المراهقة هم أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين، نتيجة لتناول الوجبات السريعة والسكريات التي تسبب في وجود الكوليسترول السيئ، وبالتالي بيكون أكثر عرضة لأمراض القلب والسكري وحدوث نوبات قلبية ودماغية.

وأجريت دراسة على كشف منتجات طبيعية قادرة على التخلص من الكوليسترول السيئ في الجسم، إذ وجد أن الثوم والكركم ودقيق الشوفان من الأطعمة الأكثر فعالية، يمكنك لتعرف على فوائد في السطور التالية:

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- الثوم:

يعمل الثوم على خفض مستويات الـLDS، والتي تعمل على منع الكوليسترول من الالتصاق بجدران الشرايين، وهذا يمنع حدوث انسداد للشرايين، وتفدي حدوث الجلطات ويقلل من ضغط الدم.

يمكنك وضع الثوم في نظامك الغذائي حوالي من 2-4 فصوص من الثوم يوميًا، يمكنك وضعه في الصلصات وإعداد الوجبات.

- الكركم:

يعمل هذا النوع من التوابل على علاج انسداد الشرايين، وخفض نسبة الكوليسترول السيئ، وجعل وظائف القلب تعمل بشكل أفضل، إذ يحتوي الكركم على مواد مضادة للأكسدة والالتهاب تمنع تصفح الصفائح الدموية والتي عند تصفحها يحدث جلطات، ويمكنه أيضًا استرخاء الأوعية الدموية من الحد من خطر الإصابة بمخاطر النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

يمكنك وضع ملعقة صغيرة من الكركم في كوبين يوميًا من الحليب الدافئ، أو يمكنك وضعه في الطعام.

- الشوفان:

يعتبر الشوفان من الأطعمة الصحية التي تحتوي على الألياف العالية والقابلة للذوبان، وأوصت جمعية القلب الأمريكية بأنه يجب تناول الشوفان يوميًا على وجبة الإفطار للتخلص من الكوليسترول السيئ.