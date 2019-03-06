خبراء الموضة يختارون الأفضل بين مُذيعي الفضائيات

يُعد المظهر الجمالي، شرط أساسي للعمل الإعلامي، إذ من الضروري ظهور المُذيع بشكلٍ أنيق، لا يُسبب إزعاجًا بصريًا للُشاهد، وبات هناك اختلاف واضحًا بين المُذيعين، لاسيما في الفترة الأخيرة، فهناك هوية خاصة لكل منهم.

وتواصلت "الوطن" مع عدد من خبراء الموضة، للاختيار أفضل "ستايل" لمذيعي ومُذيعات الفضائيات الخاصة، وهم كالتالي:

أشاد مصمم الأزياء هاني البحيري، بـ"ستايل" الإعلامي رامي رضوان، واصفًا إياه بـ"السهل الممتنع" الذي لا يليق علي أي شخص، قريب من الشكل العربي والأوروبي، وكذلك إبراهيم عبد الجواد، والذي وصفه بالرياضي والوسيم والجذاب، الذي يعتمد على "الشياكة"، فضلًا عن الإعلامي أحمد سالم، بـ"القاهرة والناس".

وأوضح "البحيري" لـ"الوطن"، أن أناقة المذيعة تكمن في البساطة وأن يكون مظهره العام مُريح للعين، وأن يتحدث بأسلوب سهل ولطيف، كالإعلامية جاسمين طه زكي، مُقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "دي إم سي"، وريهام إبراهيم، التي تُقدم برنامج "هنا العاصمة"، عبر "Cbc"، ومٌذيعات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، وهم سهير جودة، ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة.

ومن جانبها، قالت نيفين منصور، خبيرة الأزياء، إن الإعلامي أسامة كمال، مُقدم برنامج "مساء dmc"، يُعد من أكثر الإعلاميين، التزامًا بقواعد الأزياء، إذ أنه يحرص على ارتداء ملابس ذات ألوان متناسقة وبسيطة، دون المبالغة فيها، وكذلك الإعلامي شريف عامر، مُقدم برنامج "يحدث في مصر"، وأحمد سالم، مُقدم برنامج "المواجهة مع النفس"، عبر قناة "القاهرة والناس".

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وتابعت "منصور" لـ"الوطن"، أنه من بين الإعلاميات اللاتي تلتزمن بالمظهر الأنيق، الإعلامية إيمان الحصري، مُقدمة برنامج "مساء dmc"، إذ أنها ترتدي ملابس ذات ألوان هادئة وبسيطة، لا تُزعج أعين المُشاهدين، وكذلك دعاء عامر، وريهام السهلي.

وأكدت أن الحجاب لا يُمثل عائقًا بالنسبة للمُذيعات، لاسيما في ظل وجود البعض اللاتي تُبالغن في صبغة الشعر، ورسم الحواجب، و"الميك آب" بشكلٍ عام، الأمر الذي يُزعج المُشاهد، لافتة إلى أن الديكور قد يُمثل العديد من العوائق لمُقدمي البرامج، حال المبالغة في استخدام الألوان، إذ أنه من الضروري تميز الألوان بالحيادية.

بينما أشادت ندى حسام، خبيرة الموضة، بالإعلامية لما جبريل، التي تُشارك في تقديم "هنا العاصمة" عبر قناة "Cbc"، إذ أنها على إطلاع مستمر بالموضة واتباعها، وكذلك الإعلامية شيرين حمدي، مُقدمة برنامج "ON SeT"، عبر قناة "ON E"، حيث ترتدي ملابس ذات ألوان متناسقة، وتتبع الملابس التي تليق عليها فقط.

وأعربت "ندى" لـ"الوطن" عن إعجابها بمظهر الإعلامي رامي رضوان، مُقدم برنامج "8 الصبح" عبر قناة "dmc"، وكذلك إبراهيم عبدالجواد، مُذيع "أون سبورت"، اللذان يرتدان ملابس هادئة وبسيطة، مشيرة إلى رؤيتها لأحد المذيعين كان يرتدي "سكارف" و"جاكيت"، بشكل مُزعج للعين.

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