بالصور| من هي كايلي جينر أصغر مليارديرة في الولايات المتحدة الأمريكية؟

تمكنت نجمة التلفزيون كايلي جينر، الوصول إلى المرتبة الأولى باعتبارها أغنى وأصغر مليارديرة في الولايات المتحدة الأمريكية، رصد "هُن"، أبرز معلومات عنها في السطور التالية:

- من مواليد 10 أغسطس1997.

- مؤسسة ومالكة شركة "كيلي" لمستحضرات التجميل.

- في عام 2015 أطلقت خط مستحضرات التجميل الخاص بها الذي يطلق عليه Kylie Lip Kits، والذي أعيدت تسميته إلى Kylie Cosmetics" في العام التالي، كما أصدرت تطبيقًا للجوال وصل إلى رقم واحد على متجر التطبيقات.

- في عامي 2014 و2015، أدرجت مجلة "تايم" أخوات جينر على قائمة أكثر المراهقين تأثيرا في العالم، لتأثيرهم الكبير بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.

- تعتبر "جينز"، واحدة من أفضل 10 أشخاص متابعين على "انستجرام".

- في عام 2017، تم وضع "جينر" على قائمة "فوربس سيليبريتي 100"، مما يجعلها أصغر شخص يتم عرضه في هذه القائمة.

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- اعتبرتها صحيفة "نيويورك بوستط، من أكثر المشاهير تأثيرا في صناعة الأزياء.

والجدير بالذكر قارنت مجلة "فوربس"، هذا التنصيف بين عارضة الأزياء كايلي جيتر التي تبلغ من العمر 21 سنة، وبين مارك زوكربيرج مؤسس موقع "فيسبوك"، الذي بدأ مشروعه في نفس عمرها تقريبًا، ولكن سبقته في تحقيق ثروة تصل إلى 900 مليون دولار وأوشكت على الوصول للمليار دولار، من إجمالي أرباح خط مستحضرات التجميل الخاص بها.

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