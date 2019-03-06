7 فنانات قبلن لقب «الضرّة» بمشاركة أزواجهن مع أخريات.. بينهن «صباح وشريهان»

حلم الزواج والارتباط لبناء أسرة سوية، حلم يراود المرأة منذ نعومة أظافرها، إلا أن «الحب لا يعرف العادات والتقاليد»، فرغم ما قد تحمله الزيجة الثانية من صعوبات على أطراف الأسرة إلا أنها قد تكون بعضها زيجة العمر، ترصد «هن»، فنانات حملن لقب «ضرّة» في الوسط الفني، أبرزهن شريهان وإسعاد يونس.

النجمة اللبنانية صباح

رغم الجمال الشديد الذي تمتعت به الفنانة الراحلة صباح، إلا أنها حملت لقب «ضرة» للراقصة سامية جمال، بعدما تزوجت لفترة قصيرة من الفنان الراجل رشدي أباظة.

الفنانة شريهان

زواج سري وقع بين الفنانة شريهان ورجل الأعمال علاء الخواجة بعد سنوات من زواجه من إسعاد يونس، التي كانت أعز صديقات شريهان لتتحول الأخيرة إلى ضرّتها، الأمر الذي تسبب في توترًا شديدًا بين الاثنين لفترة طويلة حتى مرض الفنانة شريهان والتي ساندتها فيه إسعاد يونس ليشكلا ثنائي رائع يضرب به المثل في نجاح الزواج الثاني.

ياسمين عبدالعزيز

ارتبطت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بزوجها السابقة رجل الأعمال محمد حلاوة بعد سنوات طويلة من زواجه من أخرى وإنجاب أربعة أبناء منها، لتصبح الزوجة الثانية وترزق منه بابنتها ياسمين وابنها سيف، إلا أنها رفضت أن تصبح زوجة أولى بعد زواجه من الفنانة ريهام حجاج، لتحصل ياسمين على الطلاق عقب علمها بالزواج.

المغنية روبي

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تزوجت روبي من المخرج سامح عبدالعزيز، رغم علمها بزواجه من المذيعة داليا فراج، الأمر الذي تسبب في مشكلات بين الزوجين حصلت الأخيرة على الطلاق بعدها، فيما دبّت خلافات أخرى بين روبي وزوجها لتحصل هي أيضًا على الطلاق بعد إنجاب ابنتها الوحيدة طيبة.

صابرين

لا تزال النجمة صابرين تعيش كزوجة ثانية لزوجة أولى تحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما كشفته خلال حديثها لبرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عبر قناة «سي بي سي»، موضحة أن احترامها وحبها لزوجها طارق صادق جلال جاء من منطلق وضوحه وصراحته في التعامل مع الأمور، مضيفة: «طارق قاللي تحبي تكوني زوجة تانية ولا مينفعش.. ولما شوفته بيحترم زوجته الأولى حسيت إنه هيحترمني في يوم من الأيام، قولتله أنا بحب عمر ابنك أوى ومش عاوزه اللى حصل لابني نور بعد انفصالي عن رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف يتكرر تاني، فيا ريت متنفصلش عن مراتك».

إلهام شاهين

عاشت تجربة الزوجة الثانية عندما تزوجت رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، ورغم أنها حافظت على ذلك الأمر سرا إلا أن الأمر كله افتضح بسبب المشاكل التي دبت بينهما عند الطلاق، إلهام رفضت الكلام تماما في هذا الموضوع قائلة: «ما حدث ليس جريمة حتى تظل تطاردني طوال الوقت، لقد انتهت التجربة ولا أريد أن أخوض فيها مرة أخرى، ولا أدري لماذا لا يحترم الناس خصوصيات غيرهم ولا يتركون لنا كفنانات فرصة الاحتفاظ بأي خصوصيات؟».

هيفاء وهبي

أمّا النجمة هيفا وهبي، فمنذ ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، رفضت أن تتحدّث عن زواجه الأوّل خلال أيّ حوار أو لقاء تلفزيوني، وكأنّ الأمر غير موجود بالمرّة، وذلك على الرغم ممّا تردّد من مشاكل حدثت بين أبي هشيمة وزوجته أمّ أولاده حينها.

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