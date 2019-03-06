يتساءل البعض حول جواز وجود أطباء للأمراض النسائية، وتوجه السيدات إليهن للفحص الطبي عند الحاجة، على الرغم من تواجد طبيبات مختصات بالأمراض النسائية.
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة.
وأوضح "علام" تلك الضوابط، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، وتضمنت ألا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية، وكذلك لا يخلو بامرأة أجنبية عنه حال الكشف والمداواة؛ بحيث يكون ذلك بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة؛ كممرضة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء" عن عمل الرجال بطب النساء: "جائز مع الالتزام بالضوابط الشرعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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