من «شيري ومعز» لـ«هنا وفلوكس».. ثنائيات فنية أحاطتهم شائعات الانفصال

أجواء احتفالية تعمها السعادة، يستعد خلالها مشاهير الفن والإعلام لدخول حياة جديدة بعد قصص حب جمعتهم بالنصف الآخر، يترقبها الكثير من محبيهم لتهنئتهم بدخول «قفص الزوجية»، لكن سرعان ما تحيط بهم شائعات الانفصال بعد مرور أشهر قليلة من زواجهم، لتتحول التهاني إلى استفسارات حول أسباب الانفصال المزعوم ودعوات بإصلاح الأحوال ومواساة للطرفين.

وترددت شائعات الانفصال بين المشاهير بعد أشهر من زواجهم خلال الفترة الماضية، وتنوعت الأسباب المتداولة بين الخيانة وعدم التفاهم وغيرها من الأسباب، التي نفتها تلك الثنائيات فيما بعد، وآخرهم الفنانة هنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس، الذين أكدوا كذب الأنباء المتداولة بشأن انفصالهما بالأمس.

ويرصد "هن" أبرز الثنائيات الذين أحاطتهم شائعات الانفصال مؤخرًا:

- شيري عادل ومعز مسعود

في شهر أغسطس من العام الماضي، ترددت شائعات انفصال الفنانة شيري عادل وزوجها الباحث الإسلامي والمنتج معز مسعود، والتي أفادت أن انفصالهما جاء بسبب تعاقدها على بطولة فيلم استعراضي غنائي أمام المطرب عبدالفتاح الجريني، وهو ما لم يقبله الزوج، وفقًا للشائعة.

ونفى معز مسعود تلك الشائعات ونشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلا: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا يؤذينا لأبعد الحدود، لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، إحنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح، من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية".

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- أحمد سعد وسمية الخشاب

وتداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن توتر العلاقة بين الفنانة سمية الخشاب وزوجها المطرب أحمد سعد في يونيو الماضي، بعد تصريحات ريم البارودي خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، التي أكدت من خلالها أن "سعد" يحاول الاتصال بها رغم إنه متزوج من "سمية"، ويصر على ملاحقتها باستمرار، ليشيع البعض سفر "الخشاب" للخارج رغبة في الابتعاد والتفكير في الانفصال.

ونفت "سمية" تلك الشائعات ضمنيًا بنشر صورة لها بصحبة والدتها وزوجها للتأكيد على تواجدها بالقاهرة، واستمرار علاقتهما، وعلقت على الصور قائلة: "صباح الياسمين، أحلى وأجمل حاجة ليا في الدنيا"، وأرفقته بوسمين "مصر"، و"القاهرة".

- منى زكي وأحمد حلمي

بعد تردد شائعة طلاقها من أحمد حلمي عدة مرات، حسمت الفنانة منى زكي تلك الشائعة عند ظهورها في برنامج Saturday Night Live بالعربي، في فبراير 2016، والذي نفت في البرومو الخاص به شائعة انفصالهما وعلقت قائلة: "ماقدرش"، ووصفت أحمد حلمي بأنه "الحب كله".

وظهر مقدما البرنامج شادي ألفونس وخالد منصور في بداية الإعلان، وهما يستعرضا شائعات متعددة عن منى زكي، ومنها طلاقها من أحمد حلمي، لتفاجئهما "منى" بالظهور وسطهما، وتعلن عن حلولها ضيفة في البرنامج، وعندما سألها شادي ألفونس عن حقيقة طلاقها من أحمد حلمي، أجابته: "ما أقدرش ده الحب كله".

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