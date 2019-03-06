بالصور| أفكار لعروس "الشعر الكيرلي" في ليلة العمر

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إطلاله العروس هي أكثر الأشياء التي تبحث عنها كل فتاه لتظهر بشكل جديد ومختلف، وبما أن الشعر هو تاج المرأة، فهذا ما يشغل بال الكثيرات، فتبحث العروس عن مصفف شعرها أو طرق لفرد الشعر وخاصة صاحبات الشعر المجعد، ولكن هناك أفكار أخرى ومتنوعه للظهور بشكل جديد وأنيق، دون اللجوء لأي عمليات فرد للشعر تضر به.
فقدمت خبيرة تصفيف الشعر ماهي منير بعض النصائح للشعر مجعد، ومنها:
- يمكن الظهور بالشعر الكيرلي في الأفراح المنعقده بمكان مفتوح.
- لا مانع من لم مجموعه من الخصل الجانية، فهي تساعد على ظهور الوجه.
- يفضل عمل "مكياج خفيف" كتحديد العيون، ووضع "روج" بلون صريح في حالة عمل تسريحه "كيرلي".
- يمكن عمل بعض الضفائر "الرستا" سواء جانبية أو عشوائية.
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