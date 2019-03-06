إطلالات أنيقة وأحاديث ودية.. حفل ملكي يجمع "ميجان وكيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أقامت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية Elizabeth حفلًا رسميًا، الثلاثاء، في قصر باكنجهام الملكي، احتفالًا بالذكرى الخمسين لتنصيب ابنها الأكبر الأمير تشارلز Charles أميرًا لويلز، ولم الحفل الشمل بين ماركل وميدلتون منذ آخر ظهور علني لهما في ديسمبر الماضي، وبعد شائعات طويلة طالتهما، وتبادلن حديثًا وديًا مع الابتسامات، وفقا لـ"ديلي ميل" البريطانية.

وأطلت دوقة ساسيكس ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري بإطلالة أنيقة حملت توقيع دار أزياء Amanda Wakeley ، حيث ارتدت معطفًا طويل أوف وايت سبقت أن ارتدته مؤخرًا مصنوع من خامة الجاكار، ونسقته مع فستان قصير مزين بالأزهار التي مزجت بين الفضي والذهبي، ووصل ثمن إطلالتها 895 جنيهًا إسترلينيًا.

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بينما اختارت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجه الأمير وليام، في الحفل، إطلالة أنثوية ناعمة، ارتدت فيها فستانًا ذو رقبة عالية، وبه أزرار وأكمام طويلة، تميز بلون من درجات الباستيل الناعمة، واختارت حذاء ذو الكعب العالي من جلد الغزال.

واعتادت على لفت أنظار العالم بأناقتها وذوقها في اختيار الملابس والألوان بعناية فائقة، وأنها ليست المرة الأولى التي ترتدى ألوان الباستيل فهي، تسعى دائماً إلى تطبيق آخر صحيات الموضة في إطلالتها المختلفة، ومن تلك الصيحات كانت ألوان الباستيل الذي يتميز بالرقة ويمنح من يرتديه الثقة بالنفس والسلام النفسي.

واختارت الملكة إليزابيث لونًا نابضًا بالحيوية، تكونت من بليزر بنفسجي اللون، وفستان منقط، حملت إطلالتها توقيع Stuart Parvin، وتزينت إطلالتها بحجر الجمشت وهو من أحجار الكريستال الميتافيزيقية، يعرف عن حجر الجمشت بأنه حجر الروح. ويعد اللون الأرجواني الجميل الذي يتميز به هو لون الروح والروحانية بشكل عام. ولا يقتصر معناه على الروح فقط بل يتعدى أيضًا إلى معاني الحماية والإيثار والإدراك الروحي والتأمل والتوازن والسلام الداخلي، والألماس الذي حمل علامة Luner London التجارية.